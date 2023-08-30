【香港科技】中銀贊助「香港科技創新論壇 2023 共商科創發展同謀香港未來

▲ 香港科技創新論壇2023雲集產、學、研、投逾150 科創業界代表。（從左至右：鄭嘉泓、趙汝恒、招彥燾、邢桂偉、盧煜明、孫東、梅彥昌、王偉明、徐海山、陳光浩、岑浩璋）

為培育香港未來創科力量，傳遞科技創新精神，由中國銀行(香港)有限公司（中銀香港）贊助、香港科技創新聯盟主辦的「香港科技創新論壇2023」日前（8月25日）在中銀大廈圓滿順利舉辦。論壇聚焦科技成果應用轉化，雲集產、學、研、投的科創業界代表，並由香港特區政府創新科技及工業局局長孫東、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部部長王偉明、香港科技創新聯盟主席盧煜明及中國銀行(香港)副總裁邢桂偉擔任主禮嘉賓。

論壇透過主旨演講及研討會，與現場超過150名優秀創科人才互動交流，阿卜杜拉國王科技大學校長陳繁昌、香港理工大學副校長趙汝恒等專家出席參與，為建設國際創新科技中心貢獻真知灼見。

孫東致辭時表示：「建設國際創新科技中心是香港實現高質量發展的重要舉措。香港科研在世界上具有顯著優勢，成果轉化潛力巨大。未來，特區政府將著力推進香港科研與市場相結合，繼續通過科技賦能增強香港的發展動能，拉動經濟新增長，同時對接好國家重大戰略需求，為促進社會經濟民生進步貢獻出香港力量。」

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部部長王偉明致辭表示：「新一屆特區政府在中央支持下砥礪前行，在創科發展上取得令人矚目成績。期望香港各界抓住戰略機遇，融入國家發展大局，著力創科創新發展，以及加速科研轉化、主動作為，推動國際創科中心建設。」

盧煜明教授在致辭中表示：「希望每一位科研人都能潛心研究、勇攀高峰，更期待看到原本束之高閣的研發成果重新煥發光彩，透過市場的力量得以產業化，從而落地開花。以香港所長、服務國家所需，是香港科技創新聯盟的創立初衷，期望通過本次論壇融會大家的獨到見解，發揮好香港的科創能量，延續科研精神。」

香港城市大學校長梅彥昌的分享以「大學與深度科技初創公司：一個發展的視角」為題，深入闡述了大學作為科研基地在產業轉化中的作用及角色，同時鼓勵大學支持以深度創新科技為發展方向的初創公司，促進人才與資本的良性循環。

招彥燾則分享自己將創新技術應用於早期癌症檢測和傳染病快速測試，以及香港檢測產品幫助全球多國防疫控疫的成功經驗。他認為香港發展創科潛能無限，要繼續向國際說好香港故事，以「香港製造、走向世界」，傳遞粵港澳大灣區的發展機遇。

「2023年香港科技創新論壇」讓科技專才匯聚一堂、交流思想和探索合作可能。通過研討及分享發揮香港的研究優勢，將其與市場需求相結合，並促進科研成果的轉化，藉此推動香港成國際創新科技中心發展。期望論壇期間分享的見解及理念，能讓參加者在香港科技創新領域上有所啓發、領悟。

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