【經貿辦】香港駐倫敦經貿辦遭噴漆塗污　港府強烈譴責促英國警方追捕犯罪分子

▲ 港府發聲明強烈譴責。（資料圖片）

香港駐倫敦經濟貿易辦事處門外，29日（倫敦時間）被噴上粗言穢語等文字，掛於牆上的香港特區區徽亦被損，倫敦經貿辦已就事件向當地警方報案。港府今日（30日）發聲明強烈譴責，商經局局長丘應樺已與英國駐港總領事接觸，表示極度關注事件，要求英國警方採取行動，保障經貿辦的合法權益。

港府發言人表示，有人趁深夜在倫敦經貿辦門外噴上粗言穢語等污衊文字，更破損掛於牆上的區徽，發言人強烈譴責這些以非法手段意圖威嚇他人的行為，又指這些行為公然挑戰特區政府，印證海外亂港勢力仍死心不息，必須強烈譴責並向涉案人士追究法律責任。

發言人促請英國警方重視及關注這罪行，採取應當和積極行動，追捕犯罪分子，履行責任，保障倫敦經貿辦及相關工作人員的生命財產安全，確保經貿辦不受非法或任何阻礙其日常運作的滋擾。

英國駐港總領事表示，會向英國外交及聯邦事務部和倫敦警方反映事件，並採取相應跟進行動。



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責任編輯：趙居逸