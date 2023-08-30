【日本核污水】岸田文雄攜閣員大啖福島刺身　應援三陸常磐食品安全

▲ 日本首相岸田文岸在官邸與官員進食福島水產，以證安全食用。（日本首相官邸facebook）

日本上周四（24日）起，將福島核電站的核廢水排出大海，內地、香港、澳門即時採取禁止入口措施。而日本首相岸田文雄今日（30日）更與內閣官員一同享用福島午餐，大啖福島比目魚刺身和哈密瓜等，同時宣傳當地展開應援「三陸・常磐」食品的活動，鼓助民眾多消費相關產品，強調當地農產及水產安全食用。

岸田文雄今午與經濟產業大臣西村康稔、財務大臣鈴木俊一，以及兒童政策擔當大臣小倉將信，一同在首相官邸舉行午餐會。當地傳媒報道，菜單包括由多項福島特產，特別是在福島縣海域捕撈到的比目魚、鱸魚及章魚刺身；還有洋蔥、長蒴黃麻及哈密瓜，都是產自福島縣的農產品。岸田及相關官員一邊進食，岸田一邊讚賞食物「很鮮甜而且美味」。

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報道指，岸田的行動，目的為向國內外展示福島縣海產食用安全，期望重振當地漁業。而岸田預計明日參觀東京豊洲漁市場，並試食更多來自福島縣的海鮮。

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日本駐華大使館本月26日在微博上載一則路透社新聞截圖，指香港一間壽司郎門外排長龍，部份分店更要輪候逾1小時，稱要「為理性香港消費者們點讚」，更稱禁止進口日本水產品的做法毫無科學根據，指日方無法接受，希望中國消費者作出基於科學數據的冷靜反應。

日本或向世貿申訴內地禁日水產入口

另外，日本經濟安全保障擔當相高市早苗表示，若透過外交渠道抗議中國全面停止進口日本水產品無效，日本政府有可能向世界貿易組織提出申訴。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方已多次就日本核污水排海問題表明嚴正立場，中方主管部門依據中國法律法規，以及世貿組織《實施衞生與植物衛生措施協定》相關規定，對日本水產品採取緊急措施，完全正當合理必要。汪文斌說，日本政府強行啟動排海這種自私自利極不負責任的行徑，國際社會普遍給予批評，並採取相關防範措施。

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責任編輯：吳雋妍