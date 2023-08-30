【觀塘謀殺】疑兇陪死者覆診由家中帶兇器到現場　警方不排除有預謀

▲ 警方封鎖現場調查。（黃傑偉攝）

觀塘社區健康中心今午（30日）近3時發生命案，一名79歲婦被發現倒臥在女廁，送院後證實不治。經調查後，警方拘捕一名51歲女子。 警方觀塘警區助理指揮官(刑事)湯淦維表示，2名女子相識，是鄰居關係，被捕人士未有精神病紀錄，不排除案件有預謀，警方正調查犯案動機。

湯淦維指，案發在觀塘協和街60號觀塘社區健康中心，下午約2時15分，79歲姓翁老婦在51歲姓柯女子陪同下覆診，等候期間2人進入女廁廁所，由柯女協助死者抹乾被水沾濕的衣物。當2人進入同一廁格約半分鐘後，傳出多次猛烈撞擊的聲音，但並沒有聽到死者任何的求救聲，廁所員工隨即向中心醫護人員求助。醫護人員到場時，2人仍困在廁格內，柯婦拒絕開門及回應，醫護人員遂報警求助。最終在消防員協助下，成功進入廁格並將柯婦移離，同時向死者進行急救。

警方在現場檢獲相信被用作為兇器的菜刀及磨刀石，由於死者頭部及頸部有多處嚴重刀傷及骨裂，警方以涉嫌謀殺拘捕柯婦。警方相信兇器是被捕人由家中帶到現場，警方不排除今次犯案屬有預謀，正調查2人的關係。初步調查顯示，2人是鄰居關係，之前未發現糾紛，被捕人未有精神病紀錄，但被捕人被送到聯合醫院時，醫生評估她有需要安排到青山醫院。案件現交由觀塘警區重案組接手調查。

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記者：蘇文軒