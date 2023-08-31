【河套區創新科技園】國務院發布河套區規劃書　具指引性料利港業界

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國務院昨日出版《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，提到以2025年和2035年為關鍵節點，分階段推進深圳園區建設，並提出詳細的發展方針，包括設立人才白名單、發展生物科技等。

立法會議員、中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，今次規劃具指引性，相信未來中央會於政策及資源上，均會對河套區發展有指引作用，對本港創新科技的產業發展有好處。黃錦輝表示，業界多年來一直爭取兩地人流、物流、資金流、樣本流等多方面的跨境流通，認為中央規劃出爐可以帶來很大幫助。他指，當本港及內地訂立人才「白名單」，預料人才簽證的手續會更為簡易。

黃錦輝預料河套區的對口單位將會是深圳、福田的區域，形容規劃書是「寫畀深圳睇」，促使深圳政府更主動與本港合作。他亦指，雖然目前本港的港深創新及科技園仍然是發展當中，不過兩地合作可以逐步完成，而內地的明確方向，亦可促進本港加快河套區發展。規劃書中提到，支持先進生物醫藥技術創新應用，重點圍繞藥物及疫苗、基因檢測及診療、人工智能發展等領域。發揮國家藥品監督管理局藥品審評檢查大灣區分中心、醫療器械技術審評檢查大灣區分中心和粵港澳大灣區國際臨床試驗中心作用，試點放寬外資生物醫藥企業准入限制。

立法會議員、眼科醫生林順潮表示，據其了解，日後河套區將會實施特殊政策，亦會有橋連接中港兩地，稅制、藥物以及人才的規定亦會跟從香港的措施，達至「進不是進、走不是走」的模式。他續指，藥品審評檢查及醫療器械技術審評檢查大灣區分中心，可說是目前藥械通的進化版，隨着本港建立藥物自主審批機制，預料內地政府將試行從本港引入自主審批及研發的藥物。

林哲玄：訂2025年為發展目標意味需馬上啟動

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，規劃書是國家層面的規劃，以深方創科園區和港深創新及科技園作為科研中心，輻射整個大灣區，建設科研設備和物流基建，引入人才、資金，打通兩地的基金流、人才流、信息流和科研要素的物流，善用香港在一國兩制下的優勢聯通國際，也善用大灣區其他城市包括廣州、東莞、惠州的產業鏈作為科研產業化後的生產基地。

他表示，規劃宏觀而具體。發展範疇包括生命科技和醫療之外，還有數字經濟、互聯網和人工智能發展、量子信息和高端集成電路開發以及材料科學等，都一一勾劃，毫不含糊。文件為大灣區在國家發展大規劃中定調，給予清楚的角色。時序上，2025年就是後年，等於計劃必須馬上啟動，亦是國家第2個100年目標，建設成為社會主義強國的組成部份。

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記者：陳展棋