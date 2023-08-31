【MIRROR成員】李駿傑淚灑首個SOLO演唱會　Jeremy感謝花姐與MIRROR力撐【有片】

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚（8月30日）完成其首個個人演唱會，Jeremy先身穿灰白長袍霸氣登場， 整晚唱出《You First》、《半》、《九》、《shake it off》、《最後一夜》、《小幸運》等歌曲，展現迷人的舞姿與穩定的唱功。

現場的Unicorns（Jeremy粉絲專稱）也相當興奮，Jeremy的媽媽、魯庭暉、小儀、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳林峰等也有到場支持！

向來是「暖男」的Jeremy不但親筆寫信予一眾粉絲，更寫了「閃閃發光吧」、「謝謝你」、「Love U」、「一直在一起吧」字句的四葉草形狀紙張散落場地，他在最後Encore部分時落淚，並說：「你哋係我今年最好嘅生日禮物，我哋相約再見 」，場面感人。

Jeremy在騷後接受訪問，回味騷上的難忘時刻！

【Fever】李駿傑個唱將舉行心情複雜 Jeremy開騷前出新歌：梗係要賀一賀佢

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Jeremy淚灑舞台

Jeremy在台上忍不住淚水，他指自己之後擁著花姐不停地喊，他說：「真係忍得好辛苦，我覺得大家真金白銀買飛入嚟睇，無理由睇我喊㗎嘛，所以我點都要忍埋，我都有少少忍唔住，但係我都希望自己忍到可以唱晒成首歌先喊，所以係忍得好辛苦。」

他形容是感動、開心的淚水，「因為我無諗過自己咁快可以有一個咁好嘅騷，同埋咁多人睇嘅騷，去到由籌備到今日，我都一路好期待今日嘅發生，同埋好期待見到咁多位觀眾，所以當我收到佢哋嘅能量嘅時候，其實係好開心嘅。」

9月8日是Jeremy的28歲生日，粉絲們在Encore環節完成後於場內為Jeremy送上生日歌，他笑指沒有預計粉絲們會那麼快為自己唱生日歌，並指這是他今年最好的生日禮物。

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Jeremy：我好滿意自己

直言喜歡騷上每一個環節的Jeremy，他希望可給予不同面貌的自己予樂迷，其心水之選是《九》、《邊緣人格》等歌曲的部份，皆因自己與舞蹈員們花很多時間去練習。

自信滿滿的Jeremy對於自己首個個人騷，他認為值80、90分，笑稱：「我好滿意自己」。

問到是否想多開幾場，他說：「真心，我覺得呢一個Rundown開一場夠，因為太Chur，其實我完全無考慮過自己嘅體力，或者係把聲得唔得，去揀咗好多呢啲比較難唱嘅歌，所以去到Full Run時，我就真係......弊喇，真係瀨嘢，但我都頂埋佢。如果開多第二場，我把聲應該無咁好囉。」

提到演唱會期間出現的四葉草祝福卡，Jeremy透露是他自己向監製細So提出加上四葉草的元素，於是他就親自寫下文字感謝粉絲，並配合他當時在台上所唱的《小幸運》。

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盼與Serrini合作

在騷上，Serrini登場任嘉賓，與Jeremy合唱《網絡安全隱患》，更讚Jeremy是溫柔的處女座、說話時會看著別人的眼睛。

Jeremy稱自己早在數年前接受雜誌訪問時，就透露想與Serrini合作，「我聽過佢啲歌，又識咗佢個人，發現佢真係好獨特，我覺得我哋之間如果有火花嘅話，會好好睇，因為我哋都做緊啲好獨特嘅音樂，或者好獨特嘅形象，咁所以我哋Crossover應該會好好睇。」他直言很希望與Serrini合作，笑言會問對方「攞歌」。

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MIRROR兄弟「現身」

當Jeremy唱出《Shake it Off》時，屏幕播出MIRROR 11子的跳舞短片，成為一大焦點。

Jeremy指這是花姐的提議，「呢一首歌喺我面對負評時幫助咗我好多，Taylor Swift去做呢一首歌嘅時候，其實都係想話畀大家知如果大家遇到一啲惡意嘅評論，大家都只要Shake it Off就得㗎喇，所以呢首歌好想喺今次呢一個演唱會度唱，加埋兄弟一齊參與係好sweet，同埋我都希望大家可以一齊將所有嘅負能量散去。」

▲ MIRROR 11子為Jeremy伴舞！（越玲瓏 攝）

感謝Carl叔叔

完成首個個人演唱會，Jeremy感謝花姐、公司、MIRROR、ERROR、Carl叔叔（王雙駿），更特別提到Carl叔叔是一個很大的功臣，皆因他在騷上唱的部份歌曲都是由對方重新編曲。

除此之外，騷上也播出Jeremy的手寫信，他稱寫信時帶著很多感觸，「我覺得去到今日，出道五年，有一個咁樣嘅騷可以畀到自己，其實係真係好大好大嘅一個鼓勵嚟，希望之後可以再做好啲。」

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合資餐廳結業「買個教訓」

談到未來目標，Jeremy笑指希望與MIRROR衝出國際。至於有傳MIRROR在主題樂園舉行成軍5周年活動，Jeremy回應：「呢個其實我暫時未知詳情，如果真係可以出Fans一齊入迪士尼，都係幾開心嘅一件事嚟嘅。」

另外，Jeremy、柳應廷（Jer）及ERROR成員肥仔（梁業）去年12月24日合資於將軍澳開設日本餐廳「幻Maboroshi」，經營逾半年後，於7月31日無預警下結業。

他稱：「只可以話係買個教訓，我阿媽都同我講話：『唔緊要啦，你下次再做好啲咪得囉，做多啲功課』，其實依家所有嘢都係交畀律師去處理，我都盡量去了解依家嘅情況，同埋都好希望可以快啲解決到件事囉就係咁。」

對於「蝕錢」相當看得開，Jeremy表示：「無辦法啦，做生意一定有蝕有賺㗎啦，所以下次再努力啲囉。」

同時他指，自己在籌備演唱會期間都盡量令自己專注，皆因演唱會對他得人生是一件很重大的事！

記者：陳淑霖

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