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【交通意外】英基東涌校巴與巴士相撞剷上草叢　34人受傷包括學童

社會 09:13 2023/08/31

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一輛校巴與巴士相撞，剷入路邊草叢。

東涌發生嚴重交通意外。警方今早（31日）7時54分接報，指在翔東路近小蠔灣，一輛校巴與愉景灣雙層巴士相撞，剷入路邊草叢，車頭嚴重損毀，校巴司機一度被困車內。

救援人員接報到場，事故中34人受傷，另有88名乘客被救離車廂，其中3人情況嚴重，3名傷者情況普通，其餘28名傷者則輕傷。他們分別被送往北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院、仁濟醫院治理。警方正調查事故原因。

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運輸署表示，因交通意外，翔東路（來回方向）近深水角變電站的全線仍然封閉。

英基學校協會表示，今早8時前，一輛前往愉景灣英基智新書院（ESF Discovery College）的校車在大嶼山與一輛巴士發生了道路交通事故，緊急服務人員已到場處理情況。英基續指，由於這次事件造成了傷害，需要治療的人已經被送往醫院，學校和英基學校協會的工作人員在現場，為有需要人士提供支援。英基現正聯繫乘坐校車的學生家長，並直接與校巴運營商協調。

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記者：黃穎津

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