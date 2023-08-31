【颱風消息】今午3時至5時改掛三號波　天文台：明日考慮改發更高熱帶氣旋警告

▲ 蘇拉現已進入本港800公里範圍。（陳靜儀攝）

天文台表示，蘇拉現已進入本港800公里範圍，會在今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，明日（1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

內地中央氣象台預料，蘇拉將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，並將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

天文台則指，按照現時預測路徑，蘇拉會在明日至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

本港今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。

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記者：黃穎津