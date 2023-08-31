【購物陷阱】大馬遊客尖沙咀藥房買$380藥材　磨粉後變1萬遭恐嚇：不買讓你出不到關

▲ 大馬遊客尖沙咀藥房墮騙局，買$380藥材磨粉後變1萬！店員恐嚇：不買讓你出不到關。

再有遊客在港遇藥房「藥粉騙局」！一名馬來西亞遊客在尖沙咀一間藥房買藥時，突然被店員推銷祛濕藥材，怎料原定$380份量的藥材經磨粉後，竟要價1萬元，事主拒絕購買，卻遭恐嚇「讓你出不到關」。

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事主在Facebook發文控訴藥房騙案，表示自己在昨日（8月30日）到港旅遊，光顧了尖沙咀彌敦道美麗都大廈隔壁的一間藥材店。原本只是購買普通的藥，店員卻突然指事主「看起來濕氣重」，遂向她介紹藥材，稱不買也沒關係。而店員在介紹完後，隨手抓了一把藥材秤重，稱價錢是$380。

由於事主看藥材份量很多，不敢相信僅需$380，就和店員再三確認價錢。店員見事主猶疑，就建議她可以買少一點先試效果，更提出第一次光顧可享20%折扣，接著把藥材拿走了一部分。事主見藥材份量減少，價錢大概也減至$200左右，加上自己睡眠差的症狀確實被店員説中，又相信香港的藥材有保證，便同意購買。

藥材磨粉後驚變1萬元

之後，店員熱情地表示，會替事主免費打磨藥材，磨好後開出單據。結果上面價格顯示，一錢$380x35錢，共計$13,300；折扣20%後，總數$10,640。事主這時驚覺自己受騙，隨即和店員理論，但店員則大言不慚表示，藥材價錢是一錢$380，事主購買份量共35錢，所以要價萬元。

最後，事主堅稱只要$380藥材，店員見此開始耍流氓，表示已說清楚價格及確認了份量，最重要的是，藥材已磨成粉不能不要。事主聽後當即轉身離開藥店，卻被店内兩名店員攔住，並威脅報警，恐嚇事主「讓你出不到關」。但事主仍企硬，未付分毫便離開，守住了錢財。

警醒民眾：一定要淡定

事後，事主翻看小紅書，才發現已有很多人遭遇同樣經歷。甚至事主發佈帖文後，就有留言表示友人在同一間藥房差點中招，老闆直接拿了一堆藥材磨粉，强迫埋單共2.6萬元。

為了避免有更多不知情的受害者，或被騙後不敢言，她呼籲網民將此事更多地分享出去：

我是比較幸運的沒有被騙到。如果有遇到這種情況，記得一定要淡定，只要你沒拿他的東西，你都有權利可以不付錢。如果你付了，記得一定要報海關，海關會採取行動。他們最怕的就是海關。不要讓這些不法之徒破壞了美麗的香港。

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責任編輯：羅嘉欣