【香港小姐2023】王怡然鬧人片網上瘋傳判若兩人　Lynn惡女上身：這甚麼態度呀！

港姐雙料亞軍王怡然（Lynn）自父母捲款逃港一事曝光後，本來是人氣網紅的她，被發現大幅刪去小紅書、抖音帳號內的帖文，兩個平台內同樣只剩下一則帖文。

不過，昨日 （8月30日）網上瘋傳一段王怡然怒罵餐廳侍應的抖音片，連環爆出負面新聞的王怡然再度引起熱議！

王怡然上年11月於抖音分享這短片，片中的Lynn惡女上身，爆seed控訴於香港餐廳以普通話下單時被白眼。

【香港小姐2023】王怡然受父母捲款逃港風波影響 Lynn「潛水」兼大幅刪社交網帖文

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惡女上身超嚇人

只見Lynn登大雙眼兼港女上身說：「憑什麼？憑什麼」、「好嗎，這個服務員小姐姐」，「說實話我當時真的非常生氣」、「給誰甩臉子啊」、「摸着良心講我沒有惹你們任何人」和「姐，你還要收加一的服務費哎！這甚麼態度呀！」等。

Lynn的兇惡嘴臉令人為之側目，跟日前回應父母「走數」突然爆喊，一副我見猶憐樣，簡直是判若兩人。

查開Lynn抖音帳戶，現在只剩下一則2023年關鍵字的帖文，至於她的小紅書內，就只得介紹香港K11的帖文，看來她怕被人爆料，立即清空社交平台。

▲ 日前接受《東張》訪問突然爆喊！（影片截圖）

【香港小姐2023】王怡然回應父母捲款逃港情緒失控 港姐亞軍爆喊：我都好努力搵錢

王怡然缺席公開活動

港姐面試時被媒體冠以「翻版阿Sa」的王怡然，自參選以來已屬焦點人物之一，期間更惹來退選疑雲，幸好Lynn愈戰愈勇，決賽夜更成為雙料亞軍！

不過日前有報導指Lynn父母於內地經營補習社，惟前年因經營不善倒閉並「走佬」，舉家捲款逃至香港，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬元人民幣，眾「苦主」更於網上留言大呼「還錢」。

昨日（8月31日）原本跟得獎佳麗一同出席領獎活動的Lynn，以身體不適為由缺席活動，似乎Lynn需時間平靜情緒或不希望新聞持續發酵，故選擇「潛水」。

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