【家教欠奉】母子澳門酒店坐纜車多圈拒走　男童不甘被勸離場打職員洩憤

▲ 母子在澳門酒店坐纜車多圈拒走，男童不甘被勸離場，打職員洩憤。

不少家庭找緊暑假的尾巴外遊，有港人近近地去澳門一轉。日前有網民在社交平台分享一段影片指出，在澳門酒店排隊坐纜車，遇到一對母子坐了多圈仍不願走，職員勸他們離場，男童忿然打職員洩憤，引起在場遊客不滿。

最新影片︰

該名網民於facebook專頁「澳門Secret」上載一段影片，他表示在澳門永利皇宮纜車「看見沒質素的遊客」，母子二人坐了好多圈都不肯下來，被工作人員叫下來後就出現影片的畫面。

兩度出手打男職員

從影片可見，一對母子站在纜車的上落客位置，與職員對話。一名男職員向他們說了一些話後，穿藍衫的男童表現激動，出手打男職員，之後又推旁邊的指示牌洩憤。男職員一直表現冷靜，未有還手，並繼續指示排隊等候坐纜車的遊客上車。

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期間男職員曾用普通話向母子表示，「那你們不下車，我們沒有辦法的。」而母子則反指，「你可以好好講。」職員回應，「我說了，你們不下車。」這時男童第二次出手打男職員，更打向在旁另一位男職員。影片傳來一名女士的聲音，說道「係做阿媽縱壞㗎啫，細蚊仔識咩嘢。」後來母子才倖倖然離場。

網民︰唔識教就唔好生

影片引發大批網民討論，批評男童沒家教，直斥「恐龍家長熊孩子」、「沒教養的孩子給他兩巴掌」、「綁在纜車外面欣賞風景挺不錯」。有網民揶揄媽媽任由兒子發爛，嘲諷「他只是個孩子啊」、「唔識教就唔好生」。

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責任編輯︰王明芳