  • 30°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家教欠奉】母子澳門酒店坐纜車多圈拒走　男童不甘被勸離場打職員洩憤

育兒經 10:27 2023/08/31

分享：

分享：

熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

母子在澳門酒店坐纜車多圈拒走，男童不甘被勸離場，打職員洩憤。

不少家庭找緊暑假的尾巴外遊，有港人近近地去澳門一轉。日前有網民在社交平台分享一段影片指出，在澳門酒店排隊坐纜車，遇到一對母子坐了多圈仍不願走，職員勸他們離場，男童忿然打職員洩憤，引起在場遊客不滿。

最新影片︰

童學園
【童學園】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

該名網民於facebook專頁「澳門Secret」上載一段影片，他表示在澳門永利皇宮纜車「看見沒質素的遊客」，母子二人坐了好多圈都不肯下來，被工作人員叫下來後就出現影片的畫面。

兩度出手打男職員

從影片可見，一對母子站在纜車的上落客位置，與職員對話。一名男職員向他們說了一些話後，穿藍衫的男童表現激動，出手打男職員，之後又推旁邊的指示牌洩憤。男職員一直表現冷靜，未有還手，並繼續指示排隊等候坐纜車的遊客上車。

點擊圖片放大
+5
+4

期間男職員曾用普通話向母子表示，「那你們不下車，我們沒有辦法的。」而母子則反指，「你可以好好講。」職員回應，「我說了，你們不下車。」這時男童第二次出手打男職員，更打向在旁另一位男職員。影片傳來一名女士的聲音，說道「係做阿媽縱壞㗎啫，細蚊仔識咩嘢。」後來母子才倖倖然離場。

網民︰唔識教就唔好生

影片引發大批網民討論，批評男童沒家教，直斥「恐龍家長熊孩子」、「沒教養的孩子給他兩巴掌」、「綁在纜車外面欣賞風景挺不錯」。有網民揶揄媽媽任由兒子發爛，嘲諷「他只是個孩子啊」、「唔識教就唔好生」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【慳錢旅行】一家五口住雙人房要求額外提供牙刷　酒店拒後3女兒無家教舉動捱轟
10:48 2023/08/21
【慳錢旅行】一家五口住雙人房要求額外提供牙刷　酒店拒後3女兒無家教舉動捱轟
【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品
13:48 2023/08/14
【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品
【極品家教】兒子坦承自助落單凍檸茶撳漏走甜　極品媽媽：你錯餐廳都要唔好意思
10:16 2023/08/11
【極品家教】兒子坦承自助落單凍檸茶撳漏走甜　極品媽媽：你錯餐廳都要唔好意思

你可能感興趣

【慳錢旅行】一家五口住雙人房要求額外提供牙刷　酒店拒後3女兒無家教舉動捱轟
10:48 2023/08/21
【慳錢旅行】一家五口住雙人房要求額外提供牙刷　酒店拒後3女兒無家教舉動捱轟
【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品
13:48 2023/08/14
【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品
【極品家教】兒子坦承自助落單凍檸茶撳漏走甜　極品媽媽：你錯餐廳都要唔好意思
10:16 2023/08/11
【極品家教】兒子坦承自助落單凍檸茶撳漏走甜　極品媽媽：你錯餐廳都要唔好意思
家庭教育 網絡熱話 好去處 澳門 酒店

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
14:50 2023/08/29
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝
12:19 2023/08/25
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝