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【颱風消息】李家超：已要求各單位作全面部署　政府下午記者會交代應對颱風安排

社會 14:33 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

特首李家超。（資料圖片）

超強颱風蘇拉現已進入本港800公里範圍，天文台會在今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，明日（1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。政務司司長陳國基會聯同相關部門代表於今日下午4時30分舉行聯合記者會，交代政府應對颱風的工作。

行政長官李家超表示，已要求各單位作全面部署及準備，以應對蘇拉可能帶來的威脅，參與部門涉及20多個，由政務司司長負責統籌，保安局局長作協調。

李家超提醒，各單位必須提高危機意識，做好部署以應對可能出現的最壞情況。超強颱風蘇拉的路徑和強度仍然存有變數，政府會持續監測最新發展及調整部署，並將舉行記者會向大家講述跨部門的準備工作。他呼籲市民密切留意政府有關颱風的資訊發布，配合政府各部門的工作，以及做好防風措施。

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記者：黃穎津

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