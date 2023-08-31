【煽動言論】涉虛構少女被控暴動募捐自用　藝人阮民安認罪囚26個月官斥卑劣

▲ 藝人阮民安。（資料圖片）

藝人阮民安涉發起募捐計劃，聯同妻子虛構少女被控暴動，最終計劃獲捐逾190萬元至阮小舅帳戶，當中逾100萬元被阮用作賭博用途，阮另涉於網上咒罵法官等。早前於區域法院承認洗黑錢等罪，今（31日）被判監26個月。法官判刑時指，被告行為是精心設計的斂財手段，比一般為勢所逼的普通罪犯更為卑劣，被告為一己私利，趁火打劫，不惜煽風點火，濫用市民的同情心以自肥，罪責比普通的詐騙更重；法官並頒令沒收被告戶口餘下37萬款項。

被告阮民安(43歲，藝人），早前承認1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，以及1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

法官於判詞指，涉案帖文只對社會新聞作出發洩式及口號式的謾罵 ，目的是迎合及挑撥市⺠對政府等的怨氣，大部分帖文結尾都以煽情的文字要求捐款等 。法官認為被告的做法為了自己利益 ，不惜犧牲社會安寧，其罪行屬危害國家安全的行為。

法官相信被告有一定知名度，至少在案發時間內，其帖文均可在網上找到。按控方的統計，每則帖文都有數千反應 ，亦有多人回應及分享，對社會為害非淺 。法官指被告與妻子合作捏造少女A，除了為製造受害人以引起市民對政府和執法者反感之外，亦只是斂財的手段。

法官續指，為了激發社會對政府的不滿，被告與妻子不惜如製作連續劇一樣捏造人物，以道德綁架其他人的同情，持續吸引旁人注目而繼續捐款。被告行為是精心設計的斂財手段，比一般為勢所逼的普通罪犯更為卑劣。



法官斥被告為了一己私利，不惜挑起社會的種種不滿，更濫用市民的同情心以自肥。被告為了趁火打劫，不惜煽風點火，其罪責比普通的詐騙更重。法官考慮被告認罪後，就兩罪判監26個月。

控方另申請沒收令，辯方沒有反對申請，法官頒令沒收被告戶口餘下37萬元款項。

控罪指，被告於2021年9月26日至2022年1月21日，在香港於Facebook 及 Instagram 發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港政府等。

被告另於2021年4月27日至2022年2月15日期間，在香港知道以其名義在香港上海滙豐有限公司持有的帳戶內1筆逾71.8萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產 。

案情指，被告於案發時在上述帳戶發表煽動訊息，包括侮辱督察林婉儀逝世，及侮辱和詛咒總裁判官等。被告另透過在其 Facebook 專頁發起募捐計劃，包括以被控暴動罪的「A小妹妹」名義售賣曲奇餅。據被告手機紀錄顯示，他與妻子張倚雯曾討論如何虛構該「A小妹妹」。

案發期間，被告小舅黃天昊的帳戶共獲得共3,621筆存款，總額逾190萬元，其中合共1,657筆總額逾71.8萬元的存款與「A小妹妹」計劃有關。黃的帳戶約165萬元轉帳提款均存入被告的帳戶，被告曾將其戶口中的逾100萬元轉賬至賽馬會帳戶作賭博用途。

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記者：梁錦麟