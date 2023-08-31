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【鋼琴王子】李雲迪潛水兩年終蒲頭狀態極佳　外遊生活悠閒網民對復出意見兩極

娛樂 11:57 2023/08/31

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李雲迪潛水兩年終蒲頭，外貌回春狀態極佳。

有「鋼琴王子」之稱的國際鋼琴家李雲迪，於2021年10月驚爆涉嫌嫖妓被行政拘留。

中國音樂家協會發出聲明稱，依據《中國音樂家協會章程》第二十五條規定，經中國音樂家協會秘書長辦公會研究決定，取消其中國音樂家協會會員資格。

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疑身在柏林

及後一直未有李雲迪的消息，直到去年12月終於蒲頭在社交平台上載彈琴影片，試水溫復出。

其後又再潛水大半年，日前李雲迪再次更新，晒出多張旅遊相片，從相中的建築物及景色所見，似在德國柏林所拍攝。

李雲迪看起來回春10歲，狀態極佳。（IG圖片）

潛水多時，李雲迪正面容貌激罕曝光，穿上一身全黑休閒裝束，坐在戶外咖啡店歎咖啡，感覺相當優哉游哉。留回一頭昔日標誌長曲髮的他，加上其身形瘦弱不少，網民大讚看來起回春10歲。

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他留言表示自己有時差，一出post即獲大批網民湧入留言，「希望你現在生活快樂，不被愚者影響」、「愛自己的你」、「開心看到你在沉寂2年後，能這麼雲淡風輕地擁抱世界」。

李雲迪與王力宏的「Hehe情」未被磨滅，有網民仍好奇留言：「你跟王（力宏）還有復合的可能嗎？」

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4場澳洲復出騷

早於上月，李雲迪宣布將於10月底至11月初，陸續在澳洲阿德萊德、布里斯本、悉尼及墨爾本多個城市，舉行4場《2023 AUSTRALIA COMING BACK TOUR》巡迴演出。

當時已獲來自世界各地的網民支持繼續巡演，不過亦有網民反對他回內地發展，看來李雲迪在外地市場較為受歡迎吧！

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