【開心速遞】郭柏妍客串《開心速遞》追周嘉洛　Rosita化身吳旺達土著首演喜劇

▲ TVB上位小花郭柏妍（Rosita）客串《愛·回家之開心速遞》。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》經常找來不同的藝人客串演出，為觀眾帶來新鮮感。

上位小花郭柏妍（Rosita）最近空降《開心速遞》，飾演吳旺達土著的Rosita來港追求周嘉洛飾演的安仔，相信會擦出新火花。

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郭柏妍追周嘉洛

Rosita接受TVB娛樂新聞台訪問，透露與周嘉洛和姜麗文有不少對手戲，「這次演一個土著，從吳旺達山長水遠來到香港追安仔，他後來不接受我，所以我便跑走了。」

Rosita的造型十分獨特，我覺得很得意，很喜歡這個造型，他們很用心去幫我設計這個造型。原本是有一個計，不過因為太大嚿而改了。不過有個小問題，就是它有點痕，長期用髮夾𢯎。」

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客串《開心速遞》

首度客串《開心速遞》的她大讚劇組的氣氛很好，又謂：「角色可能都會有點口音，因為不是中文，如何可以融入喜劇節奏，又表達到我想說的話。開心可以拍攝《愛‧回家》，嘗試喜劇的節奏，並會打少少。」

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