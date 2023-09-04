輕鐵連繫「屯元天」35載　團隊見證邁向科技新世代 

▲ 港鐵公司營運主管（屯馬綫、輕鐵及巴士）陳志雄表示，公司一直投放資源並善用科技，提升輕鐵的服務質素。

輕鐵服務屯元天居民35年，每天穿梭於區內不同屋邨，早已成為居民生活日常的一部分。輕鐵亦與社區一同成長，港鐵公司近年積極融入科技，並且「以客為本」，持續優化輕鐵服務，提供更安全和便捷的「社區鐵路」服務。

穿梭屋邨 連繫社區 帶來凝聚力



港鐵公司營運主管（屯馬綫、輕鐵及巴士）陳志雄（David）表示，輕鐵由1988年通車初期只行駛屯門、元朗區，後來擴展網絡至天水圍，現已成區內重要的交通工具，而且對於連繫社區也別具意義。「35年來，輕鐵有些站名因應社區變遷而改變，如新發站改成屯門站、散石灣站改成龍門站，這些都是輕鐵與社區一同成長的見證。」同時輕鐵還有其獨特文化，「不少車站助理、車長都是屯元天街坊，由當區的居民為『社區鐵路』服務，特別有親切感。」

繼續駛向科技新世代



今日，輕鐵車隊已擴展至第五代，而且設備、服務和營運效率上均有所提升和革新。David稱，港鐵公司多年來不斷投放資源作資產更新，例如開展月台改善工程、路軌更換工程，並且融入科技以優化服務，「例如近年在過路處引入『行人智能護柱』、自家研發綜合車速及位置監察系統（iSPS）和最新的輕鐵乘客資訊顯示屏等，都是因應輕鐵獨特的營運環境而度身訂造。 」

而在今日(9月4日)，特別路綫506P綫已正式投入服務，「 乘客毋須轉車便可由屯門碼頭一帶前往龍門站、屯門站、杯渡站、景峰站及兆康站，方便居民到學校區上學或經屯門站與兆康站轉乘屯馬綫到市區上班。 」

加設監察系統 探討「氫輕鐵」



龍門站亦將會加設實時監察系統，實時監察早上繁忙時間附近巴士站的排隊情況，當人流較高時，系統會自動通知車務控制中心，適時安排輕鐵車輛接載乘客，協助疏導乘客。David透露，港鐵公司將會為氫燃料推動輕鐵列車的研究及測試項目展開準備工作，「在收集測試數據和經驗後會進一步探討氫能列車的應用及可行性。」

▲ 港鐵公司總車務經理(輕鐵及巴士)關偉麟(右)表示，當輕鐵車長遇到包括有乘客求助等的突發情況時，後勤人員會隨時出動支援。

大停電摸黑指揮交通 維持輕鐵運作



除硬件提升之外，專業及具凝聚力的輕鐵團隊亦是提供高質輕鐵服務的關鍵。去年元朗電纜橋起火而出現大範圍停電，當時輕鐵團隊即時作出應變，以維持輕鐵繼續行駛。港鐵公司總車務經理（輕鐵及巴士）關偉麟(Alan)回憶說：「雖然 當時團隊即時透過調動電力供應維持車輛行使，但信號燈和『波口』（道岔）還未能運作，同事即時趕到現場指揮交通和以人手『撬』開波口。有些住在元朗和天水圍的非值班同事，雖然居住的大廈亦受停電影響，但仍然在未能透過手機掌握實際情況下，放下照顧家人、不辭勞苦跑『落樓』幫忙。」Alan引述團隊表示，只要把居民安全送回家，再辛苦也值得。

▲ 去年元朗和天水圍大停電，輕鐵團隊在黑暗中指揮交通，更要以人手撬開道岔，讓輕鐵維持服務，將下班的居民安全送回家。

車廠開放日 展出歷代輕鐵車輛



為慶祝輕鐵35周年，港鐵將於9月17 日舉辦「 輕鐵舉車廠開放日」，屆時將會展出第一期（35周年復刻主題輕鐵）至第五期輕鐵車輛，讓市民和鐵路迷打卡留念。有興趣的市民可於明天（9月5日）起透過 MTR Mobile或手機應用程式THE GULU登記索取開放日二維碼入場門票，每張門票最多4人同時入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

（特刊）