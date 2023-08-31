【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測

▲ （陳靜儀攝）

天文台表示，蘇拉現已進入本港800公里範圍，會在今日（31日）下午3時40分改發三號強風信號，明日（9月1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

在下午1時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約400公里，即在北緯21.1度，東經117.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

內地中央氣象台預料，蘇拉將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，並將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

天文台則指，按照現時預測路徑，蘇拉會以強颱風級數在香港以南近距離掠過。蘇拉會在明日至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

本港今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。

根據九天天氣預報，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及風暴潮，海有巨浪及湧浪。

受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，熱帶氣旋海葵會在未來兩三日橫過琉球群島一帶，並移向華東沿岸。

澳門氣象局表示，明日晚間至2日凌晨，發出八號風球的機會較高。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組