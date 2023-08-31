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【不是你不愛你】譚旻萱跟陳昊森拍親熱戲　梁仲恆面對男神冇壓力

娛樂 10:56 2023/08/31

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陳昊森、譚旻萱（Mandy）、梁仲恆合作。

葉念琛執導的《不是你不愛你》昨日（30日）舉行開鏡儀式，台灣男神陳昊森、譚旻萱（Mandy）、梁仲恆、林熙彤（Hazel）、陳嘉寶（Anjaylia）、林家熙（Locker）、徐浩昌（肥腸）、周漢寧、鐘晴以及戴祖儀一同出席，祈求拍攝順利票房大賣。

《不是你不愛你》三大男女主角陳昊森、譚旻萱及梁仲介紹角色，陳昊森表示自己是一位富二代。譚旻萱則是在花園街長大的女生，同樣在花園街長大的還有梁仲恆，他與Mandy是青梅竹馬並一直暗戀對方。

開鏡。

陳昊森、譚旻萱與梁仲恆角色存在三角戀，隨劇情升溫發展出不少親熱戲份。問到親熱程度，Mandy大賣關子表示要入戲院才知，相反於台灣參演過不少偶像影視作品的陳昊森，談及吻戲時頗為怕醜，Mandy補充該場吻戲尚未拍攝。

面對台灣男神陳昊森，Mandy笑言對方非常帥氣，就如自帶發光體一樣。她自言未有因為對手的顏值而感到壓力，反而十分欣賞對方。

作為情場對手的梁仲恆，面對台灣男神，笑指沒有招數可以戰勝對方，自己亦被陳昊森征服，更大讚陳昊森除了外型出眾，更是一位非常專業認真的演員，時常與大家討論劇本，做好演出的準備。

難得訪港拍攝電影，陳昊森表示有趁機遊覽，包括搭電車、吃咕嚕肉，行山等等。他笑言搭地鐵時因為包得很密實，所以未被香港粉絲認出！

至於學習廣東話方面，陳昊森表示學到很多，現在也算聽得懂。他更即場以廣東話自我介紹，被問到有否學習廣東話髒話時，他笑說：「這種東西我都學不太會！」Mandy附和說大家都是有氣質的演員，從來不會說髒話。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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