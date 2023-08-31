【網絡熱話】情侶放假深圳消遣過夜　港男不滿女友做1事終分手收場

▲ 港男不滿女友，煲劇時沒有用兩倍快速以節省數據。（iStock）

近月不少港人到深圳消遣，有港男近日在討論區大呻和女友購買數據卡後，準備放假一起到深圳吃喝玩樂，惟女友「好似手機上癮咁，係咁㩒手機」，不足一天已用了5GB，港男大喊無奈，「點解（煲劇）唔用兩倍速？慳返一半數據」，最後二人返港後分手收場。帖文惹來大批網民指樓主吝嗇，「唔買無限？有冇咁窮」，亦有人質疑「點解睇兩倍速會慳一半數據」。

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樓主在「連登討論區」發文訴苦，指有天放假時女友表示想到深圳消遣，並購買數據卡用作「翻牆」上網，「講好咗一人6GB」，豈料女友「好似手機上癮咁，係咁㩒手機」，未夠一天已經用了5GB。樓主表示，自己不太使用手機，遂將自己的數據讓給女友使用，並提醒對方留少許數據，讓他使用WhatsApp。

直至晚上，樓主見女友正在煲劇，檢查後發現僅餘4GB數據，「睇劇都得，但點解唔用兩倍速？慳返一半數據」，女友立即反駁，兩人就數據問題爭執，翌日早上分開返港，最終分手收場。

帖文一出，大批網民直斥樓主的問題只是小事，「唔好咁孤寒買多張畀佢啦」、「唔買無限（數據卡）？有冇咁窮」，又有人質疑「點解睇兩倍速會慳一半數據」、「兩倍速睇劇下載嘅大小，同正常速度睇唔會有分別」、「你WhatsApp覆快啲，咪慳到囉」。

樓主指自己「睇WhatsApp都係一開手機程式，快速記低係個腦到，關閉程式，打開記事本複製」，形容「已經最快」。

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責任編輯：王明芳