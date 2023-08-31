【開學了】兒子小一新學年適應快每日笑住返家 24孝媽媽陳敏之感安慰

▲ 兒子子樂已經開學一周，陳敏之每日見到個仔都係笑住返屋企，就知道佢上堂幾咁Happy！

「痴戀」兒子的陳敏之，6歲的寶貝仔雷子樂已經在上周四(24日)開學，踏入新學年，正式升讀小一的子樂心情既開心又緊張，敏之表示，兒子適應快每日都笑住返屋企，令她大感安慰，「佢每日答我『I'm so happy！』，我已經安樂晒！」

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去年，子樂由St.Cat下午班轉了讀宣道國際學校，今年順利直升讀該校的小學部。上星期四(24日)，子樂正式踏入小一的生涯，他在開學前一晚9點已經乖乖上床瞓覺。翌日有充足睡眠的子樂，自己起身整理一切準備上學，敏之向TOPick表示：

可能大個咗，佢都好期待返學，但我見佢個樣有啲緊張，因為好多都係新同學，亦都係新班主任，但係佢係開心嗰種緊張。

至今開學一周，24孝媽媽的敏之每日都會當柴可夫送兒子上學，開學首日，敏之比兒子更加興奮，她在ig上載了一條短視頻，從影片中看到敏之直撃兒子返學，並問他：「今日first day to school，你開唔開心呀？」，對住鏡頭的子樂精神奕奕回答，「開心到爆！」，敏之複述子樂的說話，更興奮地說：「今日2023年8月24日，子樂first day grade one E…」

母子到達學校大門時，敏之再次為子樂打氣，「加油，give me five，Yeah！上去喇！」，完全看得出敏之對兒子的疼愛。

升小改變

開學至今已有1星期，去年上堂時間已經由3小時增至7小時的全日制，所以由幼稚園上小學，絕對難唔到子樂，變化也不算很大，敏之代TOPick問子樂，升小的變化，子樂坦言：

個窗口大啲，個課室大啲，係功課多啲！啲嘢深啲，我鍾意啲嘢深啲！

對於兒子的答案，敏之覺得「啲小朋友就係答得咁得意囉！」，雖然兒子表示功課多了，學科上亦深了，但敏之最緊張兒子上學開唔開心，所以每日看到兒子放學回家，第一時間便會問他，

「我見到佢放學返嚟都好開心，每日返嚟我都問佢開唔開心？佢話：「I'm so happy！」，佢每日答我呢句，我已經安樂晒，同埋佢識咗好多新朋友，我覺得ok啦！佢又好鍾意班主任，so far 樣樣嘢都好！」

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1年學費逾14萬

位於荔枝角的宣道國際學校(Christian Alliance International School)，於92年創立，是一所基督教背景學校，CAIS學費分8級收費，由預備班每年$128,200，至國際文憑大學預科課程（IBDP）的$214,800不等，而子樂就讀的一年級至三年級，每年學費$142,700，因校風好，亦吸引了不少星二代就讀，如；陳慧琳的兩名兒子、DJ少爺占（甄子康）的兒子甄和天（Timmy）。

CAIS每年學費較其他國際學校相宜，故有「平民國際學校」之稱，而該校小學部分為預備班、初小及高小三部分，中學部採用加拿大亞伯達課程（Alberta Curriculum），而11至12年級的學生可修讀大學先修課程（Advanced Placement、AP®），以及2021年新增設的IBDP課程，完成課程的學生將合資格報讀世界各地的大學。

年級 每年學費(分10期收取) 預備班 128,200元 一至三年級 142,700元 四年級 150,100元 五年級 161,000元 六年級 172,100元 七至九年級 186,100元 十至十二年級 203,500元 國際文憑大學預科課程 214,800元

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記者︰林碧洋