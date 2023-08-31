【為港爭光】海報繪畫賽奪全球冠軍 5歲港童創18年來最年輕華人奪冠紀錄

▲ 5歲港童創18年來最年輕華人奪冠紀錄。

就讀香港諾德安達國際學校(NAIS)的陳以治(Raphael)同學，以年僅5歲之齡勇奪由韓國釜山市政府、韓國教育部、韓國電影協會及聯合國教科文組織《創意電影城市》(UNESCO Creative Cities of Films)合辦之第18屆《釜山國際兒童及青少年電影節》海報繪畫大賽的「國際賽全球冠軍」最高殊榮。作品現時正於韓國釜山電影中心公開展出，並會製成《釜山國際兒童及青少年電影節》的官方海報及宣傳片，藉以為這個亞洲最大型的青年電影節作推廣和交流。

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殿堂級兒童電影及藝術界盛事 創18年來最年輕華人奪冠紀錄

韓國釜山已於2014年獲聯合國教科文組織列為電影之都，而《釜山國際兒童及青少年電影節》則是全球矚目之《釜山國際電影節》的前哨活動，亦是目前全球三大的兒童及青少年電影文化活動之一。自2005年來，電影節每年舉辦一次，並訂於暑假舉行，至今已舉辦第18屆。電影節通過發現「好電影」和「各種電影」，為兒童和青少年提供平等的觀看機會。當中包括電影放映、研討會和展覽等，以提升聯合國教科文組織電影創意城市 - 釜山的形象。

而第18屆《釜山國際兒童及青少年電影節》海報繪畫大賽亦為是次電影節的焦點活動。本年度主題為《和平》，吸引了全球來自21個國家、3,482位5-12歲兒童藝術家參賽。而比賽目的則是讓全球兒童及青少年有一個發揮創意和藝術才能的機會，帶出他們對世界與身邊事物的看法。

▲ 陳以治(Raphael)同學遠赴韓國釜山電影殿堂(Dureraum) 出席頒獎典禮

陳同學則憑名為《和平的海洋 - Peaceful Ocean》版畫作品，擊敗21個國家的參賽者，勇奪「國際賽全球冠軍」最高殊榮，創下了此比賽舉辦以來，最年輕的中國及香港得獎學生。更是首位獲得大會邀請，遠赴韓國《釜山國際電影節》的專屬場地 - 釜山電影殿堂(Dureraum) 出席頒獎典禮，主席郭盧賢先生(Mr. Kwak Noh-Hyun) 亦親自為陳同學送上冠軍獎狀及獎品。

▲ <釜山國際兒童及青少年電影節>主席郭盧賢先生(Mr. Kwak Noh-Hyun) 親自為陳以治(Raphael)同學送上冠軍獎狀及獎品。



純真筆觸感動評判 《和平的海洋》呼籲保護海洋生態平衡

年僅5歲的「國際賽全球冠軍」得主陳以治同學，自2歲起習畫已有3年。以治的作品利用簡單明快的線條，勾劃出漂亮寧靜的深海情景。畫作中他和好朋友們潛入水底，與各種海洋生物如: 魷魚、鰻魚、琵琶魚、天使魚、寄居蟹、海膽、海星、貝殼等，歡天喜地玩耍與暢泳，表達出維持和平海洋生態的重要性及關注。

韓國<釜山國際兒童及青少年電影節>主席郭盧賢先生(Mr. Kwak Noh-Hyun) 高度讚揚以治的作品，更表示：

以治充滿童趣的筆觸，真實直接地觸動一眾評判們的心，讓大家感受到兒童對和平最純真的渴望。這次邀請以治來到韓國釜山出席電影節頒獎禮，希望他能夠成為文化交流大使，與韓國及世界各地的兒童分享創作心得。

年紀輕輕的以治對於首次獲邀到海外出席頒獎禮，感到十分興奮及新鮮，亦覺得是疫情過後一個非常難得的體驗。

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責任編輯︰王明芳