【新加坡大獎賽車季】下周登場4大打卡點全公開　夥本地小型賽車場送限量紀念品【內附詳情】

▲ 為讓香港車迷在港也能感受大獎賽車季的速度與激情，新加坡旅遊局Singapore GP 與何文田愛民18彎合辦，向全港車迷發起高卡車速度賽。由即日起至9月10日，與家人和好友到何文田愛民18彎暢玩小型賽車。（圖片:新加坡旅遊局提供）

新加坡大獎賽車季2023（GPSS）將於下周（9月8日至17日）舉行，這個全球首個一級方程式夜間賽，以驚險刺激和嘉年華氣氛而聞名。為期3日的夜間賽事期間，除一睹巨星級賽車手的風采外，大會更將於烏節路、克拉碼頭、甘榜格南及聖淘沙舉行多個區域派對，突破賽車比賽想像的活動！

去年復辦的新加坡大獎賽車季（GPSS）吸引30.2 萬名觀眾參加，打破自 2008 年舉辦以來的最高觀看人數。為令氣氛升溫，大會更邀請共139位歌手DJ出席表演，更4大區域舉辨多個派對和嘉年華，讓旅客盡情享受新加坡的活力。

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１. 烏節路 Revolutions: The GPSS Immersive Experience

在烏節路上，大會更為旅客來個耳目一新的體驗，請來新加坡藝術家Brandon Tay設計的沉浸式體驗，結合聲音和燈光元素，以嶄新方式分享大獎賽鮮爲人知的故事。當然怎少得行行因GPSS而生的時尚生活市集，內有超過24攤檔，帶來特色美食、多元化的本地文創手作產品、大獎賽限量紀念品，配上音樂表演和藝術裝置。

２.克拉碼頭 OutDrive GP

作為車迷，當然想跟一級方程式和二級方程式車手會面吧，在克拉碼頭舉行的 OutDrive GP，就請來Nico Hulkenberg出席，入場朋友更可觀賞他們與頂尖本地電競車手一較高下。另外，亦有獨立音樂節Music Matters Live，和以GPSS為主題的健身派對和 Teleios Race Sims Grand Slam呢！

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３.甘榜格南 GPSS Food Park

GPSS Food Park場内精心炮製多款本地和多國創意料理， Hot-Pit Stop: Grills & BBQ攤檔更大玩燒烤與煙燻主題美食，大快朵頤。另外亦有設有兩大區域滿足電子和嘻哈音樂狂迷的Haji Lane Blockbuster，在晚間打造節拍動感十足的賽車盛典。

４.聖淘沙 Timeless Rides: An Era of Vintage & Classic Cars

聖淘沙將舉辦汽車展覽，一同回顧精彩的汽車文化和歷史。而在9月9日晚上，島上更會舉行復古車巡遊，讓平時難得一見的復古車走出展廳，與車迷朋友近距離接觸。旅客亦可逛逛Siloso沙灘步道，集美食和購物於一身的地方，並提供巡迴表演和娛樂節目呢。

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贏！新加坡大獎賽車季2023 限量紀念品

為讓香港車迷在港也能感受大獎賽車季的速度與激情，新加坡旅遊局Singapore GP 與何文田愛民18彎合辦，向全港車迷發起高卡車速度賽。由即日起至9月10日，與家人和好友到何文田愛民18彎暢玩小型賽車，再將最佳成績上傳至「VisitSingapore」面書專頁（仲要讚好和follow），最快圈速的15位參加者即可獲贈新加坡大獎賽限量紀念品。

記者︰黃鑑江