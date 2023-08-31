【食用安全】$110買日本水蜜桃疑似發霉　客人以相退款遭拒網民意見兩極

▲ 買日本水蜜桃疑似發霉，客人以相退款遭拒網民意見2極。

日本水蜜桃疑似發霉，有顧客要求退款不果，竟反遭水果店公審！澳門一間水果店店主於網上指，有客人早前於店內以110元買了兩個日本水蜜桃，不過回家切開後，發現果核疑似發霉後，僅拍下數張照片做證據，便往店舖要求退款，見女職員不允時，更曾出言恐嚇。店主因此強調，店舖絕不接受相片退貨服務！不過事件曝光後，網民意見十分兩極。

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澳門一間水果店於Facebook專頁解釋指，水蜜桃果核有蠶絲的情況，其實是十分常見，又指按客人出示的照片，對自己而言是可以食用；而且出於對客人的尊重，店舖一開始其實並不介意退款。不過，由於客人表示已將水蜜桃扔了，只能出示照片，自己才會拒絕對方的退款要求。

要求退款，我們自然希望取回貨品，但客人不接受，說已經扔了，我亦只能跟同事說不可以退錢，這是原則問題。

店主又強調，此舉絕非是要為難顧客，又指如有人知道澳門有其他店舖「接受相片退貨服務」，大家可通知！又指拒絕退錢是原則問題，為了證明自己非吝嗇金錢，「願意捐出今次貨品的價值100倍，即5,500元去慈善機構」。

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不過，事件曝光後，網民意見卻大走兩極，有人認同店主做法；但有人亦指，要求客人保留壞掉的水果一晚是不合理，「正常人切開見到咁恐怖都掉垃圾筒既，邊個會留低」、「一定唔會留低囉...見到覺得幾嘔心…」；有人則指責店主公審的行為。

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「白毛」真身

香港專業教育學院食品科技及安全課程主任兼高級講師方麗影過去接受TOPick訪問時表示，水蜜桃果核所見的「白毛」很可能是「菌絲」，也是一些黴菌：

如果小心剝開，可能找到蟲卵。腐敗過程是先有蟲害，及後出現細菌感染。去實驗室化驗，應該可以成功種菌！

方麗影說，這類桃並不是因外來物變壞，而是由內而外的感染，絕對不能吃，否則可致肚痾、腹痛等問題。她又指桃樹因其香甜多汁，可吸引幼蟲在結果實前藏在裏面。另外桃樹也可有其他病害，如桃褐斑病，主要害果實，也能危害花器、嫩葉和枝梢。果核表面初期呈橢圓形褐色病斑，及後病斑漸漸擴大，若環境潮濕，可擴展至全果表面。不過，由於果實發霉難以用肉眼可見，方麗影指，市民如看到桃的根莖變深啡色，便不宜選購。

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責任編輯：羅嘉欣