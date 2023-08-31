【體壇盛事】香港高球公開賽11.9-12舉行　英國公開賽冠軍史密夫、本地球手許龍一參賽

▲ 「香港高爾夫球公開賽2023」於11月9日至12日在哥爾夫球會的粉嶺球場舉行。（曾耀輝攝）

「香港高爾夫球公開賽2023」於11月9日至12日在哥爾夫球會的粉嶺球場舉行。相隔4年復辦，今屆吸引多名國際知名球手參賽，包括去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、衛冕冠軍的奧爾斯比（Wade Ormsby），以及本地首席球員許龍一。賽事得到亞巡賽國際系列賽的認可，總獎金達200萬美元。

29歲的史密夫於去年英國公開賽奪冠，累計擁有兩個分站冠軍，今年亦於美國公開賽成為季冠。他早於2014年首戰亞巡賽，當時在「香港高爾夫球公開賽」中獲得並列第9名，他指期待再次參加是次賽事，「當年還是一位年輕的職業球員，我很享受在這個城市的時光，我期待這次把過去未能完成的小遺憾來個美好結局。」

許龍一在今年3月「國際都會高爾夫錦標賽」成為首位獲得亞巡賽冠軍的本地球員，他指出自奪冠後，比賽的機會提高，球技亦有進步，「在主場奪冠意義非凡，家人亦可以入場支持，為我接下來的比賽打了一枝強心針。」正積極備戰亞運的許龍一，期待11月於「香港高爾夫球公開賽2023」與一眾高水準的球手切磋球技。

現年43歲的奧爾斯，目前在國際系列賽獎金榜排名第4名，在今年3月的泰國國際系列賽中勝出，曾於2017年及2020年奪得「香港高爾夫球公開賽」冠軍。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，十分高興近年越來越多具才華的本地球手有出色的表現，證明本地球手越來越強大。他指「香港高爾夫球公開賽」 自2020年1月後無法舉行，認為今屆賽事有多位星級球手參加，相信可吸引本地及大灣區觀眾入場欣賞。

對於港府明日（9月1日）起收回粉嶺高球場，供市民享用，而為配合將於粉嶺高爾夫球場舉辦的兩場國際高爾夫球賽事，即「沙特阿美石油團體系列賽」及「香港高爾夫球公開賽」，港府於10天後、即9月11日起至11月15日將球場交回球會管理，被問到球場開放予公眾使用會如何影響球場質素，郭指球會正積極與政府進行交接工作及合作，令球場以最佳狀態進行比賽。

球會正就粉嶺高爾夫球場用地的環評報告，向高等法院提出司法覆核，高院法官日前批准暫緩執行環評報告的決定，直至司法覆核案有結果為止。被問到球會的後續行動，郭指因案件已進入司法程序不便再作評論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜