【好人好事】港漂大學生搭小巴驚覺無散銀　獲好心港女2舉動解救：超級感動

▲ 港漂大學生搭小巴驚覺無散銀，獲好心港女2舉動解救。

常說香港人冷漠，但其實社會上仍有不少好人好事。近日一名從內地來港的大學生分享，自己乘搭小巴時發現沒有散銀，在彷徨無助之時，一名好心港女伸出援手，化解尷尬局面，令事主不禁表示「徹底愛上了這座包容的城市」。

最新影片：

事主於社交平台「小紅書」發帖，指早前從沙田新城市廣場附近準備坐車回馬鞍山，本來打算乘坐酒店穿梭巴士，可是遲遲未等到車，於是跟隨導航程式指示，前往專線小巴801車站，不久來了一輛801A，事主對站牌研究了一番，最終決定上車。

然而剛上車，事主便發現八達通餘額不足，隨即感到相當尷尬，但身上又沒有散銀，司機開始用粵語催促，自己又聽不太懂，結果呆坐在座位上，如坐針氈，「緊張地搓著那張沒錢的八達通，不知道怎麼辦才好」。

小巴駛過了一個站，司機再催促事主付車費，但由於自己身上沒有散銀，只能尷尬地用普通話詢問，「能不能交整百」，司機則回答不找續。在事主準備以100元紙幣付車費之際，後座的一位陌生女士主動提出幫事主付車費，然後便用手機拍了八達通。

事主隨即詢問對方有沒有內地的微信或者支付寶，或者留下聯繫方式，以便將車費過數，不過對方卻一直擺手說不用，亦不收下自己現金，還用普通話表示「就幾塊錢而已，沒關係的啦」。

而該名女士下車前，更詢問事主會在哪一站下車，又說「沒關係的，你可以和司機問哪站下車」、「那我就先下車啦，你以後肯定會更好的」，這個暖心舉動，令事主大呼感動：

雖不知道那位姐姐的名字，但她的溫暖善良撫慰了那個跌跌撞撞的遊子，也讓我徹底愛上了這座包容的城市。

不少網民看過帖文後表示，「真的很暖心」、「香港人大部分都是正常及友善的」，亦有網民分享經歷，「我當時剛去的時候沒有八達通和港幣現金！一個老奶奶就給了我錢坐車超級好，我想還她人民幣她也不要」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：羅嘉欣