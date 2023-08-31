  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 16:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本旅遊】大阪梅田地標期間限定TAMLAB進駐　關西最大無印良品擴建登場

休閒消費 15:10 2023/08/31

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

香港人對於大阪梅田HEP FIVE商場的地標紅色摩天輪一點也不陌生，商場自開業以來首次翻新飲食樓層，並重新命名為 TAMLO，在大阪梅田地區首次開設並以新商業模式營運。TAMLO走簡約的室內建築風格，採用砂漿、白色瓷磚和不銹鋼等材料而建成。此外，為每個區域設計不同的主題，讓顧客於一個樓層中體驗多種別樹一格的空間，伴他們度過愉快的時光。當中，會有快閃空間TAMLAB及14間具話題性的店鋪進駐。

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

當中TAMLAB是一個POP UP STORE 的空間，提供限定流行商品和季節性商品, 將最新的潮流與文化帶給大眾。第一間進駐的店鋪是京都人氣日本茶Cafe「雲ノ茶KUMONOCHA」。話題性店鋪則包括以北海道產食材為主的甜甜圈專賣店 YANKEE DONUTS、頂級漢堡專賣店 Hamburg Kitchen Maruburg、位於中崎町每天大排長龍的西班牙油條Churros 專賣店Coucou Churros等。

此外，大阪地標 GRAND FRONT OSAKA 於今年開業 10 周年，為了進一步提升高品質形象，引進了 23 家店鋪，為客人帶來耳目一新的感覺。除了有關西最大面積的「無印良品」旗艦店外，還有首次在關西登場的 Classico 和 MONOLITH 店舖進駐。

點擊圖片放大
+4
+3

無印良品旗艦店位於北館 2 至 4 樓，今年秋季擴建完成，將於 9 月 8 日重新開幕，銷售樓層由兩層擴大至 4 層，成為關西最大的分店。作爲西日本的旗艦店，以「Everyone's Life Park」為主題，不單只售賣商品，還會舉辦活動，為大家提供 Discovery &Hints 的生活資訊。除了服裝、食品、日用品、家具、家居、裝飾等日常必需品外，還提供倉儲、裝修、住房、辦公室設計、裝修等一站式諮詢服務。無印良品目標是讓顧客每次光臨，都能偶遇不同的新商品。

記者：李越樺

相關文章

【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新　27間新店進駐免稅貨品大增
17:48 2023/08/25
【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新　27間新店進駐免稅貨品大增
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
20:15 2023/08/21
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
【日本限定Super遊】周奕瑋打麻雀不敵老友記　鄺潔楹余思霆被睇中做長野新抱
18:56 2023/08/17
【日本限定Super遊】周奕瑋打麻雀不敵老友記　鄺潔楹余思霆被睇中做長野新抱

你可能感興趣

【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新　27間新店進駐免稅貨品大增
17:48 2023/08/25
【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新　27間新店進駐免稅貨品大增
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
20:15 2023/08/21
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
【日本限定Super遊】周奕瑋打麻雀不敵老友記　鄺潔楹余思霆被睇中做長野新抱
18:56 2023/08/17
【日本限定Super遊】周奕瑋打麻雀不敵老友記　鄺潔楹余思霆被睇中做長野新抱
旅遊資訊 無印良品 食品 商場 日本 大阪

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
14:50 2023/08/29
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝
12:19 2023/08/25
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝