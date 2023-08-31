【日本旅遊】大阪梅田地標期間限定TAMLAB進駐　關西最大無印良品擴建登場

香港人對於大阪梅田HEP FIVE商場的地標紅色摩天輪一點也不陌生，商場自開業以來首次翻新飲食樓層，並重新命名為 TAMLO，在大阪梅田地區首次開設並以新商業模式營運。TAMLO走簡約的室內建築風格，採用砂漿、白色瓷磚和不銹鋼等材料而建成。此外，為每個區域設計不同的主題，讓顧客於一個樓層中體驗多種別樹一格的空間，伴他們度過愉快的時光。當中，會有快閃空間TAMLAB及14間具話題性的店鋪進駐。

最新影片推介：何沛珈專訪

當中TAMLAB是一個POP UP STORE 的空間，提供限定流行商品和季節性商品, 將最新的潮流與文化帶給大眾。第一間進駐的店鋪是京都人氣日本茶Cafe「雲ノ茶KUMONOCHA」。話題性店鋪則包括以北海道產食材為主的甜甜圈專賣店 YANKEE DONUTS、頂級漢堡專賣店 Hamburg Kitchen Maruburg、位於中崎町每天大排長龍的西班牙油條Churros 專賣店Coucou Churros等。

此外，大阪地標 GRAND FRONT OSAKA 於今年開業 10 周年，為了進一步提升高品質形象，引進了 23 家店鋪，為客人帶來耳目一新的感覺。除了有關西最大面積的「無印良品」旗艦店外，還有首次在關西登場的 Classico 和 MONOLITH 店舖進駐。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

無印良品旗艦店位於北館 2 至 4 樓，今年秋季擴建完成，將於 9 月 8 日重新開幕，銷售樓層由兩層擴大至 4 層，成為關西最大的分店。作爲西日本的旗艦店，以「Everyone's Life Park」為主題，不單只售賣商品，還會舉辦活動，為大家提供 Discovery &Hints 的生活資訊。除了服裝、食品、日用品、家具、家居、裝飾等日常必需品外，還提供倉儲、裝修、住房、辦公室設計、裝修等一站式諮詢服務。無印良品目標是讓顧客每次光臨，都能偶遇不同的新商品。

記者：李越樺