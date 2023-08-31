【打風返學】開學日撞正超強颱風吹襲　一文看清風球下+紅黑雨返學安排

▲ 開學日撞正超強颱風蘇拉吹襲，TOPick整理出風球下及紅黑雨的返學安排。

超強颱風蘇拉吹襲香港，9月1日開學會撞正打風，究竟風球下返學有咩指引？天文台表示，蘇拉現已進入本港800公里範圍，今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，明日（9月1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。因應惡劣天氣，預料教育局將宣布應變安排。

不少港媽在網上討論區留言呻爆︰「預咗聽日橫風橫雨咁返學」。根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球下的返學指引：

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1. 3號風球

所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。

如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

2. 8號或以上風球

所有學校均應停課。

3. 如8號、9號及10號風球改發3號風球

所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。

小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。

▲ 維港兩岸已經鳥雲密佈。（陳靜儀攝）

4. 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。

5. 當掛8號風球時中小學生正在上學

如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

6. 黃雨

除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。

7. 紅雨黑雨學童情況安排

- 5:30am至8am發出

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 8am至10:30am發出

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 10:30am至1pm發出

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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責任編輯：林綺玲