【破毒強人】「好好」鄭穎琳連人帶車衝落海超摧淚　何廣沛張寶兒傷感喊戲大獲好評

▲ 何廣沛和張寶兒的演技獲讚。

TVB劇《破毒強人》昨晚（30日）一集焦點集中在徐安好（鄭穎琳飾）身上，被福田（蔣志光飾）綁架的好好，伺機逃脫並躲在綁匪車車尾，可惜卻因綁匪駕車外出時被警方追捕，兩名綁匪及好好最終連人帶車衝落海意外身亡。

哥哥徐安樂（何廣沛飾）及兩名紅顏知己阿Wing（郭柏妍飾）及可兒（張寶兒飾）趕往案發現場後相擁並哭成淚人，觀眾大讚眾人演得很好，場口具感染力。

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何廣沛獲好評

何廣沛自劇集播出獲得不少觀眾讚賞，昨晚的喊戲因為「講不出聲」，令人更聽得揪心。

其中一場在海傍燒衣給妹妹的戲，其木無表情、欲哭無淚的絕望神情令網民心痛不已，有網民好奇他會否在重大打擊後暴走黑化。

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張寶兒演技有進步

飾演安樂紅顏知己的可兒（張寶兒飾）演技亦獲觀眾留意，除了傷感喊樣令人動容外，她為了幫好好討回公道在記者會上哽咽忍淚質問警方是否需為徐安好死亡事件負責時，將多種情緒演得很到位，獲得不少好評。

馬貫東飾演的杜飛雖然上周已「領便當」，不過仍有不少網民對他念念不忘，可見其入屋程度甚高。

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