  • 30°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港大Ocamp】涉於大學迎新非禮女同學　20歲港大男生元朗被捕

社會 12:08 2023/08/31

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

涉於大學迎新非禮女同學，20歲男子元朗被捕。

警方近日留意到互聯網上有關帖文，亦在8月28日接獲市民報案，指一大學迎新活動懷疑有學生干犯罪行。

最新影片推介 :

TOPick診症室
【TOPick診症室】 頭痛可致命？ 醫生點評3大常見頭痛及成因

新界北總區重案組人員接手調查。經調查後，人員於8月30日下午在元朗區以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲本地男子，他涉嫌早前於香港大學迎新活動中非禮一名18歲女子。被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中。

有關迎新活動相信為爆出的學生吸食大麻及非禮疑雲的香港大學護理系迎新營（O Camp）。近日網上流傳1名應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，其間有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，更聲稱活動時被組爸非禮，另一日玩濕身「水game」更被禁止更換深色衣物。港大校長張翔昨日（30日）表示，校方非常重視事件，倘查明屬實將採取紀律行動。詳情即看：【下一頁

香港大學最新回應指，確認近期護理學會迎新營事件，警方以涉嫌非禮扣留一名香港大學學生協助調查。大學重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進事件。  

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

相關文章

【颱風消息】國泰豁免更改航班手續費　可用於明後兩日往返香港航班
今日 16:52
【颱風消息】國泰豁免更改航班手續費　可用於明後兩日往返香港航班
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
今日 14:59
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
【體壇盛事】香港高球公開賽11.9-12舉行　英國公開賽冠軍史密夫、本地球手許龍一參賽
今日 11:21
【體壇盛事】香港高球公開賽11.9-12舉行　英國公開賽冠軍史密夫、本地球手許龍一參賽
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴
今日 11:04
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴

你可能感興趣

【颱風消息】國泰豁免更改航班手續費　可用於明後兩日往返香港航班
今日 16:52
【颱風消息】國泰豁免更改航班手續費　可用於明後兩日往返香港航班
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
今日 14:59
【颱風消息】天文台下午3時40分改掛三號波　即睇天文台掛波預測
【體壇盛事】香港高球公開賽11.9-12舉行　英國公開賽冠軍史密夫、本地球手許龍一參賽
今日 11:21
【體壇盛事】香港高球公開賽11.9-12舉行　英國公開賽冠軍史密夫、本地球手許龍一參賽
罪案 香港 元朗 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
14:50 2023/08/29
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
今日 14:54
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課