【港大Ocamp】涉於大學迎新非禮女同學　20歲港大男生元朗被捕

▲ 涉於大學迎新非禮女同學，20歲男子元朗被捕。

警方近日留意到互聯網上有關帖文，亦在8月28日接獲市民報案，指一大學迎新活動懷疑有學生干犯罪行。

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新界北總區重案組人員接手調查。經調查後，人員於8月30日下午在元朗區以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲本地男子，他涉嫌早前於香港大學迎新活動中非禮一名18歲女子。被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中。

有關迎新活動相信為爆出的學生吸食大麻及非禮疑雲的香港大學護理系迎新營（O Camp）。近日網上流傳1名應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，其間有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，更聲稱活動時被組爸非禮，另一日玩濕身「水game」更被禁止更換深色衣物。港大校長張翔昨日（30日）表示，校方非常重視事件，倘查明屬實將採取紀律行動。詳情即看：【下一頁】

香港大學最新回應指，確認近期護理學會迎新營事件，警方以涉嫌非禮扣留一名香港大學學生協助調查。大學重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進事件。

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記者：黃穎津