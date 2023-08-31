【港大Ocamp】涉於大學迎新非禮女同學　20歲男子元朗被捕

▲ 涉於大學迎新非禮女同學，20歲男子元朗被捕。

警方近日留意到互聯網上有關帖文，亦在8月28日接獲市民報案，指一大學迎新活動懷疑有學生干犯罪行。

新界北總區重案組人員接手調查。經調查後，人員於8月30日下午在元朗區以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲本地男子，他涉嫌早前於一大學迎新活動中非禮一名18歲女子。被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中。

涉案大學迎新活動相信為早前香港大學護理系迎新營（O Camp）爆出的學生吸食大麻及非禮疑雲。近日網上流傳1名應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，其間有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，更聲稱活動時被組爸非禮，另一日玩濕身「水game」更被禁止更換深色衣物。港大校長張翔昨日（30日）表示，校方非常重視事件，倘查明屬實將採取紀律行動。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津