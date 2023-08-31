【IB選科】IB課程選科3大考慮因素　專家教路4個職業領域學科組合要訣

▲ 學生和家長在選擇IB課程學科時，可考慮興趣、職業規劃和大學要求。（iStock）

國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）是一種備受推崇的高中教育體系，為學生提供了廣泛的學科選擇和全面發展的機會。然而，對於許多家長和學生來說，IB課程的結構和學科選擇可能令人感到困惑。我們將深入解析IB課程的學科選擇與職涯發展的關係，讓讀者能更好地理解和規劃孩子的學術前路。

最新影片推介︰

相信讀者對於IB課程並不陌生。IB課程提供六個不同的學科組別，包括語言A（母語）、語言B（第二語言）、個人與社會科學、實驗科學、數學、藝術和選修科目。學生需要在這些學科組別中選擇適合自己的科目組合。選擇合適的學科組合對於學生的學術發展和未來的職業道路至關重要。建議讀者可以從三個方面考慮，幫助您和孩子做出明智的學科組合選擇︰

1) 興趣和熱情︰鼓勵孩子選擇他們感興趣和熱愛的學科。興趣是學習的動力，讓孩子更加投入和積極地參與學習，成績自然會事半功倍。

2) 生涯規劃︰考慮孩子未來的職業規劃對學科選擇也至關重要。瞭解特定職業對不同學科的要求和相關性，可以幫助您和孩子更好地選擇學科組合。與學校的職業指導顧問或教師交流，尋求他們的建議和專業意見，可以為孩子的職業規劃提供有價值的指導。

3) 考慮大學要求︰如果孩子有意向進入特定大學，瞭解不同大學對學科要求的差異也很重要。不同大學可能對學科組合有特定的要求或偏好，有許多顧問團隊能夠為家長和學生提供有助於入學的需求、資訊和資源，提升成功入讀理想大學的機會。

當討論IB課程的學科選擇時，以下是幾個職業生涯和選科的例子，以幫助學生和家長更好地理解選擇學科組合的重要性︰

1) 醫學和醫療領域︰如果學生對醫學和醫療領域感興趣，選擇適當的科目組合將對他們的未來職業道路至關重要。他們需要選擇科學學科組合（如生物學、化學和物理學）以建立強大的科學基礎。此外，選擇適當的語言科目組合也很重要，以便與患者和國際同行進行有效的溝通。

2) 工程和技術領域︰對於有興趣從事工程和技術相關職業的學生來說，數學和物理學是必不可少的學科。此外，選擇適當的科學學科組合（如化學）和計算機科學也可以為他們提供更多的技能和知識。

3) 國際關係和外交事務︰對於對國際事務感興趣的學生來說，語言科目組合（如語言A和語言B）是必要的。此外，選擇社會科學學科組合（如歷史、地理和經濟學）可以幫助他們瞭解不同國家和文化之間的關係和政治經濟體系。

4) 藝術和設計領域︰對於有藝術和設計天賦的學生來說，選擇藝術學科組合（如視覺藝術、音樂和戲劇）是重要的。此外，選擇適當的語言科目組合和選修科目（如設計技術）也可以豐富他們的創作和表達能力。

這些只是一些例子，不同的職業道路和大學要求可能需要不同的學科組合。因此，建議學生和家長在做出學科選擇時要仔細考慮自己的興趣、職業規劃和大學要求，並尋求專業的建議和指導。最重要的是，讓學生選擇他們感興趣和激發他們學習動力的科目組合，這將有助於他們在IB課程中取得更好的成績並為未來的發展奠定良好的基礎。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm