後悔莫及｜兒子短期內揮霍媽媽2000萬遺產 CEO爸爸委託偵探調查原因後悔莫及

家長的陪伴對於孩子十分重要，不然一覺不留神，孩子並會因寂寞而誤入歧途。日本就有一名食品公司總裁因其兒子胡亂揮霍2,000萬日元母親遺產，便派出偵探作出調查。隨後，發現兒子居然還染上毒品，而事後總裁才發現兒子變成如此，一切都是自己的問題。

綜合日本傳媒報道，該名化名為紀夫的男子，是日本關東一間食品公司總裁，在多年努力下經營規模從一間小小公司，成功轉型為擁有超過100多名員工的小企業，再加上良好的信譽和服務態度，令到他們也小有名氣。

公司的擴大發展，卻犧牲了紀夫和妻子陪伴兒子的時間。由於公司早期還未步上軌道，紀夫和妻子只能到處工作，凡事也親力親為。紀夫憶述，兒子在8歲時曾經哭求他們夜晚陪伴他，當時為了工作，只好放任兒子哭鬧和妻子出門工作。

有一次我們要去參加縣議會議員女兒的婚禮，當時八歲的兒子大哭，要求我們跟他在一起。由於這位縣議員是掌握着食品行業實權的人，我們不能缺席，所以我留下哭泣的兒子離開了。晚上回家時，我們看到兒子用蠟筆在白色的牆上寫上：『爸爸和媽媽都是白痴！』妻子很不高興，認為不得不責罵他。

經歷此事後，紀夫也認為自己確實欠缺陪伴兒子，但為了公司的前程，紀夫選擇以物質彌補對兒子缺失的時光，從名牌波鞋到運動服，紀夫全部毫不吝嗇送給兒子，即使兒子讀書成績不佳，他也送兒子出國深造，但兒子捱了不到一年就回到日本，他於是讓兒子成為公司實習生，希望能教會他如何經營企業。

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可惜，物質依然難以修補兒子和家庭缺失的關係，紀夫兒子不斷胡亂揮霍，其後於短時間內花光母親2,000萬日元的遺產。更嚴重的是，兒子不斷以要往返東京出差為由，要求公司為其增加100萬日元招待費。公司老員工也因他而陸續離職，紀夫眼見公司日佔衰落，以及兒子的揮霍行為，便決定派出私家偵探作出調查。

紀夫尋求了女私家偵探山村芳子的幫忙，山村芳子從事偵探已有10多年經驗，不時也會收到大公司調查舞弊的委託，以及調查蒙上醜聞的富二代、富三代，而是次調查也不出意外，紀夫的兒子涉及犯罪行為。山村芳子向紀夫匯報其兒子其實除了胡亂揮霍外，更疑涉及吸毒問題。

紀夫聽後深感懊惱，不明白兒子為何作出如此舉動，最後拜托公司副社長與兒子交談，才發現原來兒子從小也覺得十分寂寞，而父親在利用物質滿足兒子後，便認為物質能令外人令他有更多關注，便一直到聲色場所揮霍，只為得到眾人關注及追捧。

紀夫在得知兒子內心真實感受後，才驚覺是自己一直的忽視才導致兒子走上歪路。 時間從來也不等人，父母千萬不要以為以物質就能滿足孩子的內心， 珍惜與孩子相處才是正確的教育方式。

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