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【颱風蘇拉】超強颱風蘇拉襲港注意　家居4大滲水黑點急救法

親子 12:45 2023/08/31

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

超強颱風蘇拉襲港，裝修專家分享家居4大滲水黑點急救法。（黃建輝攝）

超強颱風蘇拉現已進入本港800公里範圍，天文台會在今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，明日（1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。打風帶來狂風暴雨，不少市民因家居滲水而叫苦連天，有裝修專家分享家居4大滲水黑點，並提供急救大法，各位在蘇拉來襲前做好準備！

不少網民認同，最有效的防滲水方法是在窗邊四周貼上膠袋，即使打風都不怕滲水。TOPick就綜合了家居4大滲水黑點，並經永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮教路，提供家居漏水急救大法。

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【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

黑點1︰鋁窗窗框與牆間縫隙

  • 防水玻璃膠︰可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元。
  • 「鹿皮布」︰專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏。「鹿皮布」一般車行有售，3呎長約售100元。

黑點2︰冷氣機與窗口玻璃間連接位

  • 「鹿皮布」︰以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水。
  • 垃圾膠袋︰打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

黑點3︰抽氣扇

  • 垃圾膠袋︰包起抽氣扇外露的機身擋雨。
  • 繩︰固定扇葉。
  • 關上廚房及浴室的門及窗︰阻止對流空氣轉動抽氣扇葉而撇雨。

黑點4︰露台趟門

  • 膠紙︰在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置。
  • 沙包或擋板︰放置在露台與門間的位置。
  • 確保露台去水渠暢通無阻。
  • 綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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責任編輯︰王明芳

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