【醫者仁心】小朋友睇症突嘔吐醫護耐心應對　港媽：感謝醫生姑娘體諒

好醫生可遇不可求！近日就有港媽在社交媒體指自己帶小朋友看醫生，不料小朋友突然在診間嘔吐大作，所幸醫生及護士並未責怪，並且全程耐心應對，令她不勝感激。

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事主周三（30日）在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，表示自己帶小朋友到愛蝶灣兒科專科醫生鍾緯略的診所求醫，不料小朋友因為身體不適，在看診期間忍不住嘔吐大作，「嘔到醫生房一地都係」，令她感到十分難為情。不過醫生及護士未見絲毫不耐煩，仍以溫柔語氣與小朋友對話，「完全冇責怪我哋」，令事主十分感動。

之後護士大概用了10分鐘清潔現場，事主亦在取藥時，再次為造成不便而道歉，對方則繼續以溫柔的態度回覆「唔緊要」。她在帖文最後向診所醫護人員表示謝意，並向之後看診的病人道歉，

再次感謝醫生姑娘體諒，同埋阻到之後病人真係抱歉。

帖文一出引來不少網民留言，有街坊大讚鍾醫生及護士「鐘（鍾）醫生同姑娘都好好人的」、「呢個醫生真係好到無嘢講」、「鍾醫生真係好好，又好細心」，亦有人分享相似的經歷，「鍾醫生同啲姑娘都好好人的，上次我個仔又係在醫生房嘔，醫生姑娘話唔緊要，我哋都超唔好意思 」。

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責任編輯：羅嘉欣