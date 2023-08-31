【聲生不息2】姜濤被內地形容「受爭議的香港頂流」　驚現《聲生2》嘉賓名單網民覺得屬流料

▲ 姜濤驚現《聲生不息2》嘉賓名單！

TVB與內地芒果TV合製的節目《聲生不息‧港樂季》，去年播出大受歡迎，成功捧紅新生代歌手炎明熹及曾比特。

節目即將開拍第二輯，隨即瘋傳參加者名單，當中友台ViuTV的「人氣王」姜濤竟然榜上有名，引起大批網民熱論。

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傳參加《聲生不息2》

近日內地網上流傳兩張《聲生不息‧港樂季2》參加嘉賓名單，有傳林憶蓮、謝霆鋒、容祖兒、鄧紫棋、黃綺珊及周深將參與其中，最令人意想不到是ViuTV旗下男團「人氣王」成員姜濤竟亦在名單裡面。

先有一張以《聲生不息‧港樂季2》擬邀嘉賓陣容關鍵詞為題的圖片，當中包括多個關鍵詞如「久未出山的家族大姐」、「香港樂壇領軍人物」、「受爭議的香港頂流」、「真‧香港大熱歌手」等。

▲ 姜濤被封為「香港頂流」。

但其後再流出一張「《聲生不息》‧港樂第二季即將錄製」為題的擬邀陣容，當中以「受爭議的香港頂流」形容姜濤，而「久未出山的家族大姐」是林憶蓮；「粵語歌專業戶」是容祖兒；「真‧香港大熱歌手」是鄧紫棋（G.E.M.）等。

名單流出後，不少香港網民質疑可信性，笑指TVB與ViuTV豈會成為合作伙伴，尤其姜濤為皇牌藝人，故認為嘉賓名單並非是真的。

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曾參加內地選秀

但其實，姜濤早於參加ViuTV選秀節目《全民造星》前，2017年首次參加選秀比賽為內地的《快樂男聲》，他在港澳台區選拔賽中勝出，成為四位代表之一進入全國賽，最終30強止步。

翌年，姜濤參加ViuTV選秀節目《全民造星》，成功勇奪冠軍，並加入男團MIRROR成為12子之一。

▲ 2017年首次參加選秀比賽為內地的《快樂男聲》。

「受爭議的香港頂流」

姜濤在香港娛樂圈人氣高企，粉絲「姜糖」包攬3歲至80歲。

今年5月姜濤踏入24歲生日，粉絲準備一系列慶祝活動，除包下銅鑼灣多個大小螢幕廣告，早上舉辦「姜濤慈善步行」，下午又邀請全港市民免費搭乘電車，萬人迫爆銅鑼灣，幾乎淪陷。

▲ 姜濤獲偶像羅志祥大讚演出表現很棒達90分。（IG圖片）

今年8月，姜濤舉行一連四場《KEUNG TO “WAVES”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，在尾場邀請了偶像羅志祥（小豬）擔任嘉賓，獲小豬大讚演出表現很棒達90分，直言如果再瘦一點就100了。

不過，姜濤在內地市場卻備受爭議，被指「紅不過羅湖」，評價表演不甚滿意，其顏值不及內地男藝人，更有網民狠批香港偶像一代不如一代。

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