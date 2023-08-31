【網絡熱話】港女福田食馳名海鮮餐全枱6樣餸埋單￥99　大呻食物難食環境差

▲ 港女福田食馳名海鮮餐，全枱6樣餸埋單￥99，大呻食物難食環境差。

不少港人喜歡北上吃美食。近日，一名港女在深圳福田食馳名海鮮餐，不僅大呻大排長龍，且食物難食、環境差，最後埋單全枱6樣餸合共99元人民幣（約108元港幣）。

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一名女網民昨日（8月30日）於Facebook群組「深圳美食玩樂團(更新版)」發文表示，「一直都想試下潮汕毒藥有幾毒，睇大众点评呢間呼聲好高就嚟試下」。

結果一去到食店，她就見到現場大排長龍，環境則是地道的大排檔，「要自己攞位，再去排隊買食物，食物無標明價錢，員工會問你幾多位就夾幾多嘢你」。待食物一上枱，讓樓主不僅直言食物與照片不符，惟番薯粥可以任裝，「鍾意食幾多都得」！

蟹好細隻仲有啲腥，蝦都好細隻無乜鮮味，魚好硬，啲菜仲老過我，我嚼唔郁！

她又批，該食店是露天場地，「好熱好邋遢，我同朋友就真系唔係好識欣賞，唔明點解一直排隊一直排隊一直排隊...」樓主遂猜測，可能是價錢便宜吸引衆多食客，「我呢枱餸全部加埋都係RMB99！」

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帖文發出後引起網民熱議，紛紛留言「痛風餐」、「望住你段字再睇相都有啲搞肚嘅感覺」，亦有網民表示，「99仲想點」。不過，有網民曾光顧過同一間店，指出價錢沒有樓主所説的便宜，「呢間我都去過，但你話99人民幣是沒可能的！蝦蟹蚶當一碟30都去咗90。夏天唔好去，熱」！

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責任編輯：羅嘉欣