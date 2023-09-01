【奇蹟重生】空姐突患罕見病50%存活率 　昏迷1個月奇蹟甦醒

▲ 空姐突患罕見病50%存活率， 昏迷1個月奇蹟甦醒。

馬來西亞一名年輕空姐於2022年返工時，突然發燒，回家休息後不久，更陷入昏迷。她因此被送院搶救，證實患上罕見神經疾病「格林巴利症候群」（Guillain-Barré syndrome，GBS），當時醫生更告知其家人，她只有百分之50的存活率。慶幸一個月後她終於奇蹟甦醒，今年3月亦恢復健康，更成功重返職場。

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據空姐Ellysha在TikTok上載影片，指自己去年患上罕見神經疾病「格林巴利症候群」（Guillain-Barré syndrome，GBS），而且昏迷了足足一個月，未想到竟然可以甦醒過來，得到重生機會。

Ellysha表示，由於當時病毒攻擊脊椎和大腦，導致大腦和神經變得很脆弱，令她無法正常走路或坐下，連進食都有問題，即使恢復意識時，也只能轉動眼球。

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Ellysha康復後表示，非常幸運，感恩現在自己可重返工作崗位，也感謝上天給予她重生機會。同時也提醒民眾，若察覺自己生病，即便是小發燒或輕微疼痛，都應立即到診所或醫院檢查。

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責任編輯：羅嘉欣