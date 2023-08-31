【東張西望】天瑜爸抗癌不忘為愛女求真相　醫療紀錄遭刪改律師建議報警

▲ 天瑜爸爸指出醫療紀錄曾遭改動！

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。

天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，其後更確診肺癌第三期，積極抗癌之外亦沒放棄為愛囡找出真相。昨日TVB資訊節目《東張西望》播出天瑜爸爸的訪問，當中天瑜爸爸指醫生疑似篡改手術紀錄，或許事件有新進展！

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▲ 天瑜3年前因醫療事故變成植物人。（取自Facebook）

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近日天瑜進行針炙治療，情況甚有進展之際，天瑜爸卻患上頑疾，由於要經常去檢查和看醫生，周生只能一星期探望女兒兩次。周先生面對癌魔突襲，他直言並非怕死，他說：「可能我有宗教信仰，反而擔心家人，第一時間會想起妻兒如何是好呢。」

周先生續說：「我不想做化療和電療，因為那時候見天瑜做化療時很傷，個人又弱又瘦，若果我變成這樣子，如何去醫院照顧天瑜呢？」

說起妻女一度哽咽

憶述早年天瑜確診癌症時，經常問他為何常常要到醫院，周先生說：「當時我跟她解釋『有隻螞蟻走咗入你耳仔裡，我帶你去醫院搵醫生捉牠出來』，現在去到醫院我也說，有隻螞蟻走入爸爸手裡...」說畢周爸爸哽咽。

節目裡更播出周先生拍攝的片，只見他跟在病床上的天瑜一起互勉：「爸爸都會跟你一樣那麼堅強，跟爸爸一起加油，兩父女一齊加油。」

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斥醫管局：玩言語藝術

天瑜出事至今，周先生鍥而不捨想找出事故真相，但每次收回醫管局的回覆，也令他好失望。

他說：「你問他們問題，可能只會答一條，那一條是他們沒做錯任何事，就明正言順答你啦。另外兩條問題就支吾以對和玩言語藝術，這件事三年幾啦，誰人做錯或做錯甚麼，我也不知道，真的很離譜。」

周先生承認事件影響其身心，他說：「這幾年我好不開心，很抑鬱，因為阿女的事。經常鑽牛角尖和想法負面，很大原因是負面情緒屈住屈住，癌症就發出來。」

▲ 天瑜爸發現醫療紀錄有古怪！（影片截圖）

天瑜爸發現數據被刪

天瑜手術後變植物人，關鍵在於延遲輸血所需要的額外輸注是否導致心臟停頓的原因。早前周先生對比兩張醫療紀錄，既然有新發現。

他說：「我將29日和21日的紀錄拿出來對，我一頁一行遂隻字去對，去到第七頁第八行時發現有點奇怪，在21日那份紀錄裡，他曾經給予500亳升的鹽水和葡萄糖水，藥名與濃度也寫得很清楚，再看回29日個紀錄，發現是沒有了，整行刪除了。」

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周先生續說：「這樣很奇怪，這時間正是天瑜心跳結束前一小時，寫得那麼清楚，包括幾點結束？幾點開始？這些數字又如何得來呢？分分鐘並非人手紀錄，是電腦紀錄；那時間按掣開始，那時間結束，才會有這些數據。原紀錄寫了下來，難道這些數據是你作出來，你說不通吧。」

由於某教授曾跟周生說過是「畀多咗水才出事」，故他說：「但這份報告將水份減少，很難令我相信兩者沒關連。」

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醫管局：醫生可修改紀錄

就天瑜爸的質疑，醫管局回覆指醫生可修改醫療紀錄，並強調資料沒任何隱瞞。周先生對答覆感不滿，他說：「他們一直解釋說醫生很忙，難以即場做紀錄，所以過了8天，醫生就補回資料。公立醫院醫生一日看百幾個症，8日後已看過幾百症，有甚麼可能記起8日前某病人，有沒有落過某隻藥呢？為何即日紀錄不準確？8日後的記憶反而準確？」

周先生續說：「另外他們說那時候趕著搶救，但重看整個流程，兩點幾的時候（注射藥物時間）天瑜沒問題，直至3、4點才出現心跳停頓，所以他說太忙寫錯了，時間上不吻合。」

▲ 大律師向周先生作出建議！（影片截圖）

《東張》訪問了陸偉雄大律師，他說：「十分可疑，可以啟動刑事調查，若發現是美麗的誤會，就還你一個清白，如果證明到你刻意刪改記錄，相信是需要負上刑事責任。」陸偉雄更提議周先生盡早報警。

對此周先生卻說：「如果份報告比人改了，由黑改到白，自然看不到醫院做錯的地方。」不過周先生表示會繼續上訴，考慮找海外專家幫忙，天瑜爸更說出自己心願：「希望在我走之前，將知道的內情說出來，不但是為女兒公道，亦是很多香港人的權益問題。」