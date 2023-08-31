【颱風蘇拉】八號風球放假定在家工作？　一文睇清打風工作安排6大Q&A

▲ 打風工作安排6大Q&A。（梁偉榮攝）

颱風「蘇拉」正逼近本港，天文台表示會在今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，明日（9月1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。不少打工仔疑惑，如打八號風球，是否需工作？如果僱主要求在家工作，又是否違法呢？TOPick參考勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》及《僱傭條例》，拆解打風工作安排6大Q&A。

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1. 甚麼情況下毋須上班？

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》）列明，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

2. 僱主可要求WFH在家工作？

根據《守則》，列明在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過，勞工處指《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

3. 掛八號可提早下班？

至於仍需要到工作崗位上班的打工仔，假如遇上八號或以上風球，最快幾點可以收工？

天文台一般會在八號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業/機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出八號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

4. 一旦改掛三號風球，何時需復工？

普遍上班族習慣於八號颱風訊號除下後2小時內復工，《守則》亦有同樣建議。但由於《守則》並非硬性規定，僱主及僱員其實可自行決定復工時間。

當天文台在工作時間開始前發出八號預警或風球，除必要人員外，其他僱員不用上班。假如天文台下午改發3號風球，無論改發時間是下午1時還是4時，僱員是否要立即復工，需自行與僱主協商。

根據《守則》，若僱員因天氣惡劣而有實際困難，未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則屬違反《僱傭條例》。

5. 打風返工可要求特別交通津貼？

在一些惡劣天氣情況下（例如八號或以上颱風警告或 「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只 提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人 員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務 往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

6. 上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在八號或以上颱風警告生效期間，如僱員在上、下班期間（4小時內）遭遇意外受傷，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償的責任。僱員遭遇工傷意外後，應盡快向僱主以口頭或書面方式提交報告

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責任編輯：羅嘉欣