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【警司非禮】警司涉殘廁非禮兼襲擊等罪　案件排期明年8月中開審

社會 13:28 2023/08/31

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被告陸振中。（資料圖片）

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，涉於2022年在粉嶺熟食中心傷殘人士洗手間內三度非禮女子，以及危險駕駛與襲擊他人等，被控非禮等7罪，今（31日）於區域法院提訊。控方於庭上表示，案件預計傳召20名證人，包括13名警員。法官將案件押後至2024年8月12日開審，預計審期12天，被告續准保釋候審，法官並就案中女事主及其家人頒下匿名令。

被告陸振中（43歲，警察），被控3項非禮罪、1項危險駕駛罪及3項襲擊罪。控罪指，被告於2022年6月22及23日期間，在粉嶺聯和墟街市熟中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X；被告另被指在同年7月15日，在粉嶺一停車場危險駕駛，以及襲擊女子X，令她造成身體傷害，並意圖導致1名男子身體受傷，另涉襲擊另1名男子。

辯方於庭上表示，希望將審訊排期於2024年6月18日作審前覆核，同年8月12日開審，並透露被告屆時或會自辯，審訊將涉及兩段警誡錄影會面紀錄，以及80分鐘閉路電視片段，屆時預計傳召20名證人，當中包括13名警員。

控方另替案中女事主及其家人申請匿名令，法官應控辯雙方要求，將案件押後至2024年8月12日開審，預期審期12天，案件將作中文審訊，被告續准保釋候審，法官並就案中女事主及其家人頒下匿名令。

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記者：梁錦麟

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