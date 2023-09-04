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【中秋2023】2023年中秋節月餅早鳥價優惠 各大酒店品牌月餅特色攻略

休閒消費 17:01 2023/09/04

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「嘗月·茶香」耀兔迎月禮盒($735 元、富豪酒店)

臨近中秋，購買月餅的時節又到了！今年各大商店依然推出了各色各樣的月餅，給大眾市民選購。不過，選擇之多確實令人看到眼花撩亂。還在猶豫的你，例不如先看清下文月餅種類，再選擇自己的「心頭好」，與家人朋友一同享受人月兩團圓吧。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

「嘗月·茶香」中秋禮盒 ($735 元、富豪酒店)

富豪酒店今年與茗茶品牌 TEA CHÂ TEAUX今作，推出兩款「嘗月·茶香」中秋禮盒。耀兔迎月禮盒除了有迷你至尊奶黃月餅（2 件）、迷你流心奶黃月餅（2 件）外，愛茶人士亦可以一同品嘗迷你伯爵茶奶黃月餅（2件）和特色香茗茶囊（陳皮普洱、菊花普洱及桂花烏龍各 10 粒）。另外，亦可以加購$1299選取悅兔皓月禮盒換領Executive 沖泡茶機（1部）。

「嘗月·茶香」耀兔迎月禮盒($735 元、富豪酒店)

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