【中國武術】田家炳小學將武術納入體育課　助學生培養德行學尊師重道

▲ 田小新學年將武術納入全校恆常體育課，致力提升學童體能及大小肌肉身體協調力。（左起）體育教師馬家俊、學生龔梓瑜、學生張靖澄、校長陳詠賢、學生戴子雅、體育教師胡皓嵐。（陳靜儀攝）

疫情後學生健康轉差，保良局田家炳小學新學年將中國傳統武術納入恆常體育課，每年提供4堂教授低年級生基本步法；高年級生則會學習使用武術器械，惟採用經改良的海綿雙截棍作保護。體育教師觀察到學生疫後普遍變得懶惰，又怕辛苦、曬太陽，盼在課堂加入遊戲元素，教導學生刻苦耐勞的精神。學校過去亦設有武術興趣班，有6年級女生看到電視劇的打功夫情節，覺得很厲害，而開始學武術，並稱有助行樓梯時減少喘氣。

保良局田家炳小學計劃於新學年將武術納入體育課，校長陳詠賢表示，經歷3年疫情，學生身體素質大幅下降，並提及由疫情前30多人在「9分鐘耐力跑」中獲滿分，跌至過去1年僅2人，故期望透過武術訓練幫助學生強健體魄，提升身體質素及大小肌肉協調能力。體育教師馬家俊亦表示，觀察到普遍學生疫後變得懶惰，跑一會便聲稱腳痛、須前往醫療室，以逃避辛苦的體育活動，或當曬到太陽便會表示不適、希望休息。他更稱，明白部分學生未必喜歡跑步及進行球類活動，因此校方盼引入武術照顧不同學生的需要，其中會聘請專業教練授課；預料課堂為期兩周、佔體育課7%。

所謂「練拳不練功，到老一場空」，體育教師胡皓嵐指會安排學生循序漸進地學習，在初小階段先學五步拳，包括弓馬步、及拳、掌等手型與動作，訓練平衡力、耐力及力量等基本功，以便高小階段學習武術器械時更得心應手。他亦強調，練功夫的過程較為重複性，容易感到氣餒及困難，故須抱持堅毅精神、堅持下去，才會達到目的，期望學生從中培養德行及學習尊師重道。

胡皓嵐亦補充，選取的「競賽武術」貼近「北武林武術」，設有嚴格動作標準、計分制度，鼓勵學生透過觀察他人的動作，自我完善，從而加強評賞體育活動及發展審美能力；另指武術有「未學拳，先學踏」之說，主張先培養禮儀，須在學習及表演前進行「抱拳禮」，並解釋左手併攏代表「文」、右手握拳代表「武」，提醒學生內歛同時須有適當自信，不應瑟瑟缩缩。

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為保護學生安全，胡皓嵐指校方會採用軟身的海綿雙截棍，傷害性不高、擊中也不會特別痛，亦會採用以保護膠紙封好刀片的軟刀，以免學生受傷；同時會提醒學生保持適當距離、站到適當位置，降低危險性。他更盼在課堂加入挑戰及遊戲元素，如安排學生在紮馬步前先完成跑步任務，減低重覆沉悶的感覺，同時提高成功感。

學校過去亦曾舉辦武術興趣班，6年級生張靖澄稱，小四時看到電視劇的打功夫、用刀劍情節，覺得很厲害、「有型」，於是開始接觸武術。她認為學武術後，有助提升身體素質，包括行6層樓梯時會減少喘氣，故對武術將納入體育課感到高興。2年級生龔梓瑜則在小一開始學武術，他指從中學到打拳及踼腿的技巧，成功改善平衡力、站得穩妥，更分享一次練習雙截棍時，不小心打到自己的眼睛，但為着提升技術，往後堅持每周練習，終能操控雙截棍。

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記者：梁凱婷