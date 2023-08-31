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【冒認人員】涉冒認廉署人員查診所收據　男商人自辯否認曾自稱廉署人員

社會 13:59 2023/08/31

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被告譚榮柏出庭自辯。（陳曉欣攝）

六旬男商人涉冒認廉署人員，為捲入車禍索償的女友查詢索償者的診所收據，並在案件開審前將涉案閉路電視片段放上網，被控冒充廉政公署人員及妨礙司法公正共8罪，案件今（31日）在西九龍裁判法院續審。被告自辯稱，致電診所時沒有自稱廉署人員，亦沒有問及醫生紙資料，其目的是查詢診所的電腦。

被告譚榮柏（67歲，商人）被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在本案開審前在YouTube 上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

被告今出庭自辯時供稱，早年其時任女友駕車時與另一車輛碰撞，被羅姓傷者及孕妻入稟民事索償，該案達成和解，其女友須賠償，惟保險公司表示除非涉及索償者使用虛假文書，否則會向被告人追討賠償金。

被告認為該孕妻的醫療文件造假，遂向入境處查詢對方兒女的出生登記日期，要求提供「犯罪證據」，即相關醫生的電腦，被告遂致電診所查詢。

被告指，他致電診所時沒有自稱是廉署人員，也沒有查詢醫生紙，強調其目的是查詢鄭思宗醫生用過的電腦。被告解釋在其YouTube頻道發布的涉案閉路電視片段時指，其目的是發送犯罪證據予廉署案件主管，傳送YouTube影片連結比寄出掛號信較快。被告指其頻道只有2人訂閱，他沒有意圖讓控方證人看到影片或威嚇證人。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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