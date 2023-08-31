【北上招生】津中議會深圳首辦升中簡介會　15校北上參與鼓勵港生返港升中

▲ 津貼中學議會將於下周五上深圳首辦升中簡介會，有15間學校代表北上參與。

為應對學齡人口持續結構性下跌，加上不少身處內地的家長對香港教育不熟悉，因此津貼中學議會將於下周五首次到深圳舉辦升中簡介會，屆時有15間學校參與，為家長提供即場諮詢。津貼中學議會主席李伊瑩接受TOPick訪問表示，此行不單止為招生，最重要是「說好香港教育」，讓家長多了解香港學校的優點與特色。

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15間學校來自各區

津貼中學議會下周五將到深圳一間小學，為持有香港身分證的小五和小六的學生及其家長舉行升中簡介會，預料有約200人參加。身兼九龍真光中學校長的津貼中學議會主席李伊瑩指出，議會提供了15個名額，以先到先得形式供本港學校報名，反應相當熱烈。

今次參與的學校遍佈各區，亦各有特色。屆時15間學校會向家長派發資料，並提供即場諮詢，當中有5間學校的代表更會上台解說。

李伊瑩校長解釋此行是獲得深圳學校邀請舉辦，在2小時的簡介會中，除了為本港學校招生之外，還希望多向身處內地的家長解說香港學校概況、入讀香港學校的程序等，「例如升派位自行收生的安排、如何申請入學、如何部署、派位後的手續及注意事項等，原來很多家長都不太了解。」

▲ 津貼中學議會李伊瑩校長認為，香港學校的優點是中西兼容、靈活變通，有助學生擴闊國際視野。（林宇翔攝）

香港學校具國際視野

她強調舉辦簡介會並非與深圳的港人子弟學校競爭，「大家各有各優點，只是希望讓家長更了解香港學校，有多一個選擇。」她認為香港學校的優點是中西兼容、靈活變通，可以幫助學生擴闊國際視野。

有些學校體育較強、有些重STEAM發展，各取所需，而且津貼學校免學費，部分更為跨境學生提供適應課程。

至於日後會否再到大灣區其他城市舉辦升中簡介會，李伊瑩校長對此持開放態度，視乎今次簡介會的反應及總結經驗後，再作決定。

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記者：林綺玲