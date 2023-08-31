【4拍4家族】謝安琪破格做Rock妹演單親媽媽　與泰迪羅賓合演不和父女

▲ 《4拍4家族》

由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR及陳諾霆主演港產片《4拍4家族》首條預告片及海報於今天（8月31日）曝光。

Kay在新片飾演追求音樂夢的單親媽媽，與另外3位家庭成員各有掙扎和迷惑，因為音樂4人重新了解自己，亦重組這個破碎家庭。一直較少於大銀幕演出的Kay，今次大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，Kay就指多年前已跟電影結緣，自己受劇本打動而接拍。

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Kay演單親媽媽

身兼《4拍4家族》監製的Teddy，早於8年前經已構思開拍電影，Kay當時都有被邀請，她非常喜歡劇本將兩種她最喜歡的元素融合一起。「關於音樂的電影香港真的很少，仲有包含家庭故事在內的都唔多，兩樣都好吸引我。」

飾演主角Cat的Kay，在戲中是一位獨力照顧兒子Riley的單親媽媽，角色亦跟Teddy飾演的家勁是一對相隔多年，再次重逢的父女，Cat一直憎恨父親不辭而別，向來重視家庭的Kay，就對戲中的父女關係特別有感受。「我鍾意這部電影，第一就是講家庭成員之間的感情，我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裡面。」

Kay續指，另一個更大原因去接拍就是音樂，戲中她不止唱歌，更大騷琴技，亦跟Teddy、Anna hisbbuR、陳諾霆組成樂隊表演。

她非常欣賞角色Cat為達成演出音樂節的夢想，一直沒有放棄夾Band，自己就有將近20年的入行經歷分享給導演。「我希望觀眾看到在香港做音樂人的一些辛酸，有時候他們真的未必全部工作都是企理亮麗，譬如要穿着戲服去做一些似乎跟音樂沒甚關係的表演工作，做音樂的生活真的不易支撐，尤其如果有下一代抑或有老人家要照顧，是很大壓力和吃力。」

與導演識於微時

誠然，Kay為加強角色因生活四處奔波的真實感，特意把雙手變粗糙，又染了一頭金髮演Rock女，更突破的是Kay在戲中挑戰吸煙鏡頭。

她又提到接拍這部電影另一原因，就是跟導演賴恩慈識於微時，20年前剛出道時，二人因參與舞台劇而結緣，Kay難忘雙方初入行時，同樣充滿幹勁和理想，對於能夠與好友再度合作非常感動：「我覺得呢個緣份好珍貴，尤其是今次係Mo（賴恩慈）第一套長片，她邀請我去做女主角，我覺得是一份很大的感情和信任。」

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