【颱風消息】天文台明日改發八號波　即睇天文台風暴預測

▲ （陳靜儀攝）

天文台於今日（31日）下午3時40分改發三號強風信號，並宣布會在明日（1日）改發八號烈風或暴風信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。政府於下午4時30分召開記者會，交代政府應對颱風的工作。

受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

內地中央氣象台預料，蘇拉將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，並將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

天文台則指，按照現時預測路徑，蘇拉會以強颱風級數在香港以南近距離掠過。蘇拉會在明日至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強；蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。

▲ 颱風於下午3時的路徑圖。（天文台圖片）

天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

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記者：黃穎津