【民政專員餞別宴】民青局副局長梁宏正：專員會繼續透過活動接觸市民　但日後會注意市民觀感

▲ 梁宏正指，民政專員會繼續透過活動接觸市民及社區團體，但日後會注意市民的觀感。(民政事務總署fb圖片)

黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年，早前獲地區人士筵開43席歡送惹議，民政及青年事務局副局長梁宏正今日回應事件表示，各區民政處是政府及市民之間橋樑，民政專員會繼續透過活動接觸市民及社區團體，但日後會注意市民的觀感。

梁宏正：署方無拖欠「港語學」經費

另外，已宣布解散的組織「港語學」，主席陳樂行早前指民政事務總署，拖欠活動開支約30多萬元。民政事務總署指，其中兩項活動，涉及刑事罪行。梁宏正今日稱，相關個案已經轉介警務處跟進，不便評論。梁宏正強調，署方絕無拖欠經費，有一小部分活動開支申請，要等候警方調查有結果後處理，另外一部分，當中牽涉申請方文件或單據等未交齊，會根據撥款守則去處理。

民政事務總署早前指，「港語學」共在8個區有16個撥款申請獲批 ，包括中西區故事廣東話徵文計劃。其中，兩項活動，包括中西區故事廣東話徵文計劃，或涉及刑事罪行，已向警方舉報，涉及約$170,000獲批款額，事件未查清前，民政處不能發還有關活動的開支。民政事務總署續指，另有六項活動沒有按計劃進行，或未有提交活動報告和相關資料，涉及約$346,000獲批款額。根據區議會撥款相關守則，活動要按計劃進行，並提交活動報告和相關資料，方能獲發還有關活動的開支。另有七項活動完成並已提交活動報告，獲發還約$1,177,000，其餘一項因涉及同區另一項未有提交報告的活動，兩項活動會一併處理。

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責任編輯：區綽彥