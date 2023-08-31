【家居意外】3歲女童無故流鼻血被誤診為過敏　2年後求醫終揭鼻藏生鏽鈕扣電池

▲ 3歲女童無故流鼻血被誤診為過敏，2年後求醫終揭鼻藏生鏽鈕扣電池。（iStock圖片，非當事人）

新手父母緊記，將細小物品放到避免小孩接觸到的位置，否則有機會引發意外吞食或堵塞呼吸道，造成不可挽救意外。泰國就有一名女童，於3歲後持續2年不斷無故留鼻血，近日終於在檢查時發現女童鼻子居然藏著生鏽的鈕扣電池，幸好，現時已經無大礙。

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據泰媒thairath報道，facebook用戶kraipop thepkila在網上向各位父母警示，要謹慎留意孩子的身體狀況，據悉kraipop thepkila的女兒從3歲開始便出現無故流鼻血的問題，有時候甚至會傳出異味。但當他帶同女兒求醫後，多名醫生也表示只是過敏症狀，僅提供普通常服藥，故此問題一直持續超過2年。

直到近日，kraipop thepkila在為女兒清理鼻水時，才隱約察覺有硬物，在觀察幾天後由於硬物仍在，kraipop thepkila便立即再次帶同女兒前往專科醫院進行檢查。是次檢查終於發現，原來女兒鼻內藏了一粒鈕扣電池，而醫護人員經過45分鐘清理後，終成功把電池取出。該電池表面更出現鏽跡，醫生亦推斷電池已藏了超過2年，與kraipop thepkila女兒無故留鼻血的時間相近。

▲ 女童鼻內藏生鏽的鈕扣電池超過2年。（facebook圖片）

幸好，女童沒把電池吸入呼吸道造成重大意外，但要避免意外發生，家長還是要小心處理細小物品，例如萬字夾、電池、小型玩具等， 盡量放在高處避免年幼小孩接觸，或在旁照顧避免放入口和鼻。

提防幼童誤吞異物

台灣腸胃科醫生王威迪曾在facebook撰文分享類近案例，他提醒家有幼童的家長，6個月到3歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣，僅記要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其他異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小孩吞食卡住的案例。家長如發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急症室，千萬別在家自行設法延誤就醫。

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責任編輯︰王明芳