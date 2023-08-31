【大型盛事】香港單車節10月22日舉行　UCI1.1級公路賽重臨

▲ 旅發局將於10月22日舉行「新鴻基地產香港單車節」。（曾耀輝攝）

旅發局將於10月22日舉行「新鴻基地產香港單車節」，今年為相隔5年再次舉辦國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，將有近百全球專業單車好手爭標，包括來自澳洲的車隊Jayco- AlUla及來自義大利的Corratec- Selle Italia等，而「50公里組」及「30公里組」項目路線也將覆蓋「三橋三隧」，下月6日開始接受報名。

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闊別5年的UCI1.1級公路賽重臨，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，賽事將有近百全球專業單車手爭標，包括逾10支UCI世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊，如獲環西班牙賽總冠軍、環義大利賽總冠軍的澳洲車隊Jayco- AlUla及義大利的Corratec- Selle Italia等，港隊也會主場迎戰。

UCI1.1賽事會沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，以繞圈賽方式進行，每圈長4.3公里，總長100公里，賽道彎多路窄，市民也能近距離觀看。

今屆單車節同設50公里及30公里組，共有5200個名額，下周三（6日）上午10時起接受報名，首次參加或只曾參與2017年或以前的單車節人士，須參加下月中舉行的免費單車技術評核，通過評核並獲確認參加資格後才付款。

50公里組賽事路線橫跨6區，途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標，並穿梭「三橋三隧」，即青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、青山隧道、南灣隧道以及尖山隧道；30公里則會登上昂船洲大橋及途經環球貿易廣場。

至於「男子、女子公路繞圈賽」，大會也會邀請大灣區的單車手參加，以推動香港成為大灣區內國際旅遊城市中心角色。單車節除會繼續邀請城中名人參加，也會有「家庭單車樂」，大會將在梳士巴利道畫出一段長約1公里的路線，讓6歲以上小朋友與家長一同感受大都會馳騁，名額200個。

另外，10月22日凌晨起，多區將分階段封路，青馬大橋只封上層往九龍方向，並會於當日上午7時15重開，其他封閉道路將於早上九時起分批解封，尖東一帶的道路則將於下午六時前重開。

陳俊文稱，預計報名反應會非常好，但由於有封路安排及中午要舉行UCI賽事等，暫無計劃加開名額，而旅發局也已提早向主要客源市場，如泰國等東南亞國家及內地宣傳單車節及單車旅行團，希望今年可有更多旅客參與賽事。

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記者：黃小冰