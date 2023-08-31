【人事變動】何力治出任一帶一路專員　明日履新

▲ 何力治。(資料圖片)

商務及經濟發展局轄下的「一帶一路」專員一職，自鄭偉源12月調任駐京辦主任後懸空 。政府今日（八月三十一日）宣布，經公開招聘後，委任何力治為「一帶一路」專員。他將於明日履新。就何力治的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵指：

何力治由二○一七年起獲委任為亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表，曾多次代表香港出席本地和國際不同的會議及論壇。他在聯繫商界及專業服務界別等相關持份者以推動共建「一帶一路」方面擁有豐富經驗。我相信他定能帶領「一帶一路」辦公室，發揮「一帶一路」賦予香港獨特的優勢和優越的營商環境，繼續提升香港作為「一帶一路」倡議功能平台和重要節點的角色，進一步鞏固香港的國際商業中心地位，並更好地融入國家發展大局。

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何力治為香港註冊建築師，過去十年在「hpa何設計」擔任高層職位，並自2020年起出任該公司主席。他曾領導多個智慧城市發展和綠色建築建設的「一帶一路」相關項目。作為香港貿易發展局一帶一路委員會專業服務工作小組召集人和香港總商會一帶一路工作小組共同召集人，何力治與不同持份者和團體（包括香港特別行政區政府）合作，通過參加研討會和外訪等活動攜手共建「一帶一路」。

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責任編輯：區綽彥